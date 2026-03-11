Scenic Group kündigt drei neue Luxus-Flussschiffe an

Die Scenic Group hat eine weitere Flottenerweiterung angekündigt. Drei neue luxuriöse Flussschiffe – ein Emerald „Star-Ship“ sowie zwei Scenic „Space-Ships“ – sollen das Portfolio des australischen Unternehmens verstärken und die Präsenz in Europa und Asien in den Jahren 2027 und 2028 ausbauen.

„Unsere Entscheidung, drei neue Flussschiffe für Scenic Cruises und Emerald Cruises zu launchen, spiegelt unser Vertrauen in die starke Nachfrage nach unserem Ansatz für Luxuskreuzfahrten wider“, erklärt Glen Moroney, Chairman und Gründer der Scenic Group.

Neue Schiffe für Douro und Mekong

Den Auftakt macht im Juni 2027 die Emerald Nova, die speziell für den Douro konzipiert wurde und die Emerald Radiance in Portugal ergänzt. Das Schiff wird unter anderem die elftägige Route „Douro Highlights: Porto, Salamanca & das Weintal“ bedienen und Gästen zusätzliche Optionen bieten, die Region zu entdecken. Im September 2027 folgt mit der Scenic Aria ein weiteres Flussschiff für den Douro. Es ergänzt die Scenic Azure und wird unter anderem die Reisen „Unforgettable Douro“ sowie „Delightful Douro“ bedienen. Anfang 2028 erweitert schließlich die Scenic Spirit II die Mekong-Flotte der Reederei in Vietnam und Kambodscha. Mit dem Neubau reagiert Scenic auf die steigende Nachfrage nach Flusskreuzfahrten in Südostasien.

Weitere Neubauten geplant

Die Ankündigung erfolgt im Jahr des 40-jährigen Bestehens der Scenic Group und markiert laut Unternehmen eine neue Phase des Flottenwachstums. Zuvor hatte die Reederei bereits weitere Neubauten angekündigt, darunter die Emerald Astra, die ab Mai 2026 auf Rhein, Main und Donau eingesetzt wird, sowie die Emerald Lumi, die 2027 auf der Seine debütiert. Auch im Yachtsegment wächst die Flotte mit den Neubauten Emerald Kaia (2026), Emerald Raiya (2027), Emerald Xara (2028) und Scenic Ikon (2028). (red)