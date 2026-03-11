| news | schulung
Dertour Austria: Azoren und Sylt-Talk & Brunch in Wien
Im Mittelpunkt des Frühstücksevents Ende April stehen die Destinationen Sylt und Azoren sowie aktuelle Flugverbindungen von Austrian Airlines.
Dertour Austria veranstaltet am 28. April 2026 von 09:00 bis etwa 12:00 Uhr einen „Talk & im Hotel Grand Ferdinand. Partner des Events sind Sylt Marketing und Austrian Airlines. Für die Azoren reist eine Dertour Produktspezialistin extra aus Frankfurt an.
Insel-Infos zum Frühstück
Anlass der Veranstaltung sind unter anderem neue Flugmöglichkeiten: Austrian Airlines bietet künftig eine Direktverbindung von Wien auf die Azoren sowie eine erweiterte Verbindung nach Sylt mit zwei wöchentlichen Flügen im Sommer. Darüber hinaus erhalten Teilnehmer:innen Einblicke in die zwei Destinationen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Dertour-Produktspezialistin aus Frankfurt stellt die Azoren vor und informiert über Naturerlebnisse und Reisemöglichkeiten auf dem Archipel. Sylt Marketing präsentiert aktuelle Verkaufsargumente für die Nordseeinsel und gibt Einblicke in touristische Entwicklungen.
- Datum / Uhrzeit: 28. April 2026 - 09:00 - ca. 12:00 Uhr
- Location: Wien Hotel Grand Ferdinand, Schubertring 10-12, 1010 Wien
- Anmeldungen sind bereits über ComeCloser möglich.
(red)
dertour, dertour austria, azoren, sylt, brunch, einladung, termin, kalender, terminkalender, talk and brunch
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
