Dertour Austria: Azoren und Sylt-Talk & Brunch in Wien

Dertour Austria veranstaltet am 28. April 2026 von 09:00 bis etwa 12:00 Uhr einen „Talk & im Hotel Grand Ferdinand. Partner des Events sind Sylt Marketing und Austrian Airlines. Für die Azoren reist eine Dertour Produktspezialistin extra aus Frankfurt an.

Insel-Infos zum Frühstück

Anlass der Veranstaltung sind unter anderem neue Flugmöglichkeiten: Austrian Airlines bietet künftig eine Direktverbindung von Wien auf die Azoren sowie eine erweiterte Verbindung nach Sylt mit zwei wöchentlichen Flügen im Sommer. Darüber hinaus erhalten Teilnehmer:innen Einblicke in die zwei Destinationen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Dertour-Produktspezialistin aus Frankfurt stellt die Azoren vor und informiert über Naturerlebnisse und Reisemöglichkeiten auf dem Archipel. Sylt Marketing präsentiert aktuelle Verkaufsargumente für die Nordseeinsel und gibt Einblicke in touristische Entwicklungen.

Datum / Uhrzeit: 28. April 2026 - 09:00 - ca. 12:00 Uhr

(red)