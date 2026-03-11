MSC modernisiert Yacht Club Restaurants der Fantasia-Klasse

Die Reederei führt derzeit ein umfassendes Umbau- und Modernisierungsprogramm auf zahlreichen Schiffen der Flotte durch. Viele der Maßnahmen betreffen den MSC Yacht Club, das Schiff-im-Schiff-Konzept, das künftig auch auf allen vier Schiffen der Musica-Klasse eingeführt wird. Im Zuge des Umbauprogramms erhalten nun außerdem alle vier Schiffe der Fantasia-Klasse modernisierte MSC Yacht Club Restaurants.

Modernisierung bis 2028 geplant

Das neue zeitgemäße Design wurde bereits an Bord der MSC Splendida umgesetzt. Gäste des exklusiven MSC Yacht Club erwartet dort ein neugestaltetes Ambiente mit modernem Raumkonzept, dunkleren Farbtönen, weichen Texturen und angepasster Lichtgestaltung. Vertikale Designelemente sowie dezente Raumteiler sollen zusätzlich für mehr Privatsphäre sorgen, während der Panoramablick auf das Meer erhalten bleibt.

Die Umgestaltung wird schrittweise auch auf die weiteren Schiffe der Fantasia-Klasse ausgeweitet. Die Arbeiten auf der MSC Fantasia sollen im Dezember 2026 abgeschlossen sein, gefolgt von der MSC Divina im April 2027 und der MSC Preziosa im Februar 2028.

Routen der MSC Splendida

Die MSC Splendida, auf der das Restaurant bereits umgestaltet wurde, wurde in der Palumbo Malta Shipyard umgebaut, bevor sie ihre Wintersaison im Mittelmeer begonnen hat. Folgende Reisen der MSC Splendida mit dem neu gestalteten MSC Yacht Club Restaurant sind bereits buchbar:

Winter 2025/26: 7-Nächte-Kreuzfahrten von Februar bis Mai 2026 ab Barcelona mit Stopps in Marseille, Genua, Neapel, Palermo sowie La Goulette/Tunis.

Von November 2026 bis März 2027 werden 8- bis 9-Nächte-Kreuzfahrten ab Buenos Aires (Argentinien) mit Destinationen wie Rio de Janeiro, Ilhabela, Ilha Grande, Balneário Camboriú (Brasilien) und Punta del Este (Uruguay) angeboten. Sommer 2027: Von April bis November 2027 stehen 9-Nächte-Kreuzfahrten ab Triest mit Zielen wie Split, Piräus (Athen), Kusadasi (Ephesus), Istanbul, Korfu sowie Bari im Programm.

Weitere Neuerungen an Bord

Neben den Yacht Club Restaurants werden auch weitere Bereiche der Fantasia-Klasse modernisiert. Dazu gehört unter anderem der sogenannte Future Cruise Bereich, in dem Gäste während ihrer aktuellen Reise ihre nächste Kreuzfahrt planen und buchen können. Dieser Bereich erhält ein neues Design mit modernen Möbeln, zusätzlichen Sitzmöglichkeiten und Meerblick.

Die Neugestaltung wurde bereits auf der MSC Divina, MSC Preziosa und MSC Splendida umgesetzt. Auf der MSC Fantasia soll die Modernisierung im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden. (red)