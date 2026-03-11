| news | destination » incoming
"Discover your Danube": Neue internationale Tourismusinitiative
Mit „Discover your Danube“ bündeln Österreich, Deutschland und Ungarn ihre Kräfte, um die Donau international stärker zu positionieren. Vorgestellt wurde die Initiative auf der ITB Berlin 2026.
Die Österreich Werbung, Visit Hungary und die Deutsche Zentrale für Tourismus haben gemeinsam mit regionalen Tourismusorganisationen aus Bayern, Baden-Württemberg, Oberösterreich und Niederösterreich die Initiative „Discover your Danube“ gestartet. Das Projekt wurde im Rahmen der ITB Berlin 2026 offiziell präsentiert. Der Start gemeinsamer internationaler Marketingaktivitäten ist für das dritte Quartal 2026 geplant.
Ziel der länderübergreifenden Kooperation ist es, den Donauraum international stärker als zusammenhängenden Kultur- und Naturraum zu positionieren. Die Initiative wird von den beteiligten Organisationen finanziert und durch das ETC Co-Op Programme 2026 der European Travel Commission unterstützt sowie von der Europäischen Union kofinanziert.
Grenzüberschreitende Marke für den Donauraum
Mit „Discover your Danube“ wurde eine weitere gemeinsame touristische Dachmarke für den Donauraum in Deutschland, Österreich und Ungarn etabliert. Die Donau wird dabei nicht als lineare Route, sondern als europäischer Lebens- und Erlebnisraum erzählt, der sich individuell, abschnittsweise und ganzjährig entdecken lässt – vom Natur- und Aktivurlaub über Kultur- und Städteerlebnisse bis hin zu Kulinarik und regionaler Identität.
„Die Donau zählt zu den stärksten touristischen Marken Europas. Mit Discover your Danube haben wir ein gemeinsames Narrativ geschaffen, das den europäischen Gedanken erlebbar macht und internationale Gäste zu authentischen, verantwortungsvollen Reiseerlebnissen inspiriert“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung.
Die Initiative richtet sich gezielt an internationale qualitätsorientierte Reisende aus ausgewählten Fernmärkten sowie aus den potenzialstärksten europäischen Märkten. Angesprochen werden Gäste, die nach individuellen, authentischen sogenannten „Once-in-a-Lifetime“-Erlebnissen suchen und Europa abseits klassischer Routen entdecken möchten.
Fokus auf Ganzjahrestourismus
Ein zentrales Anliegen von „Discover your Danube“ ist die Stärkung des Ganzjahrestourismus. Die Initiative rückt Reisezeiten abseits der Hochsaison, längere Aufenthalte und sanfte Mobilitätsformen wie Bahnreisen, Radfahren und Wandern in den Fokus. Damit leistet sie einen Beitrag zur Entzerrung touristischer Hotspots, zur regionalen Wertschöpfung und zu ausgewogenen Besucherströmen. (red)
