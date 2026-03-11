Turkish Airlines präsentiert neue Business Class in Wien

Im Rahmen der Aircraft Sight Inspection hatten die Reiseprofis die Möglichkeit, das aktuelle Business-Class-Produkt der Airline direkt an Bord zu besichtigen und sich aus erster Hand über Komfort, Service und Kabinenausstattung zu informieren. Darüber hinaus bot das Event die Gelegenheit, sich persönlich auszutauschen.

Turkish Airlines setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit der österreichischen Reisebranche und bietet Agenturen direkten persönlichen Support. Die Fluggesellschaft verfügt in Wien zudem über ein eigenes Team, das sich um Firmenkund:innen sowie Reisebüropartner kümmert.

Präsenz in Österreich

Zwischen Wien und Istanbul bietet Turkish Airlines aktuell fünf tägliche Verbindungen an. Über das Drehkreuz am Istanbul Airport erreichen Passagier:innen zahlreiche Ziele in Asien, Afrika, im Nahen Osten sowie in Nord- und Südamerika. Damit zählt die Strecke Wien–Istanbul zu den zentralen Verbindungen für Geschäfts- und Urlaubsreisende.

Auch in Westösterreich ist die Airline präsent: Von Salzburg aus werden ebenfalls tägliche Direktflüge nach Istanbul angeboten, die Reisenden Zugang zum globalen Streckennetz ermöglichen.

Business Class im Fokus der Produktstrategie

Die Flotte umfasst aktuell über 530 Flugzeuge und wird laufend modernisiert. In den nächsten zehn Jahren sollen sowohl die Flotte als auch das Streckennetz deutlich wachsen. Ein wichtiger Bestandteil der Flottenstrategie ist der Einsatz moderner Langstreckenflugzeuge wie Airbus A350-900 und Boeing 787-9 Dreamliner. Diese Flugzeuge sollen neben verbesserter Treibstoffeffizienz auch ein höheres Komfortniveau für Passagier:innen bieten.

Das Business-Class-Produkt von Turkish Airlines umfasst großzügige Sitzkonfigurationen, hochwertige Materialien sowie ein Bordcatering. Darüber hinaus arbeitet die Airline an einem neuen Business-Class-Konzept für zukünftige Flugzeuge und Kabinenmodernisierungen. Ziel ist es, mehr Privatsphäre, zusätzlichen Komfort und neue Designelemente in der Premiumklasse anzubieten. (red)