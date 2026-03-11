tip

Beachcomber bietet neue PEP-Angebote


Shandrani Beachcomber
Beachcomber Resorts & Hotels legt neue PEP-Angebote für Agents und Mitarbeiter:innen von Reiseveranstaltern auf.

Im Fokus der neuen Angebote steht ein attraktives PEP-Special für das Shandrani Beachcomber Resort & Spa, das Aufenthalte vom 18. Mai bis 30. September 2026 zu stark vergünstigten Konditionen ermöglicht. Reiseprofis bezahlen im Doppelzimmer ab 89 EUR p.P. und Nacht inklusive Halbpension oder ab 135 EUR mit All Inclusive Verpflegung. Teil des PEP-Angebots ist auch der Adults-only-Bereich „Shandrani for 2“, der sich an Paare richtet. Hier beginnen die Sonderraten ab 97 EUR pro Person und Nacht inklusive Halbpension beziehungsweise ab 141 EUR mit All Inclusive. Buchungen sind ab sofort bis September 2026 möglich und erfolgen über das Beachcomber Sales Office in Deutschland.

Weitere PEP-Tarife auf Mauritius

Neben dem Shandrani Beachcomber Resort & Spa profitieren Reiseprofis das ganze Jahr über auch in weiteren Beachcomber-Häusern auf Mauritius von vergünstigten PEP-Raten. So starten Übernachtungsangebote im Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa ab 143 EUR p.P. und Nacht inklusive Halbpension, im Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa ab 144 EUR. Das Victoria Beachcomber Resort & Spa ist ab 99 EUR p.P. und Nacht inklusive Halbpension buchbar.

Für Rückfragen, weitere Informationen und Buchungen steht das Beachcomber Hotels Sales Office Deutschland unter info@beachcomber.de sowie telefonisch unter +49 89 6298490 zur Verfügung. (red) 

  beachcomber, pep, agent-pep, pep-angebot, reisebüromitarbeiter, mauritius, shandrani

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

