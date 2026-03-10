| news | veranstalter
Eberhardt Travel: 10.000 Reiseberichte online verfügbar
Auf der Unternehmenswebsite sind inzwischen 10.000 Reiseberichte mit Fotogalerien veröffentlicht. Die Berichte dokumentieren reale Gruppenreisen und geben Einblicke in Reiseerlebnisse weltweit.
Der Dresdner Veranstalter Eberhardt Travel hat Anfang März 2026 die Marke von 10.000 veröffentlichten Reiseberichten erreicht. Die Beiträge werden von Reisebegleiter:innen des Unternehmens verfasst und sind gemeinsam mit umfangreichen Fotogalerien online abrufbar. Die Erlebnisberichte sollen Reiseinteressierten einen Einblick in die Vielfalt der tatsächlich durchgeführten Reisen geben. Neben Informationen zu Reiserouten und Programmen enthalten sie persönliche Eindrücke, Begegnungen sowie besondere Momente der jeweiligen Touren.
Erlebnisberichte aus aller Welt
Die Reiseberichte entstehen im Anschluss an Gruppenreisen, die von Reisebegleiter:innen begleitet werden. Neben der organisatorischen Betreuung vor Ort erstellen sie nach der Reise Berichte und Fotogalerien, die öffentlich zugänglich sind. Die Berichte decken Reisen auf allen Kontinenten ab – von Naturerlebnissen über Städtereisen bis hin zu kulturellen Programmen oder Fernreisen. Zu jedem Bericht gehört eine Fotogalerie, die Eindrücke der Reise visuell dokumentiert.
„Authentische Eindrücke sind für Urlaubsentscheidungen heute wichtiger denn je“, erklärt Uwe Lorenz, Geschäftsführer von Eberhardt Travel. Die Reiseberichte sollen daher nicht nur informieren, sondern reale Erfahrungen aus erster Hand vermitteln. Gäste können die Reisen zudem öffentlich kommentieren. Zusätzlich veröffentlicht der Veranstalter im eigenen Blog Expertentipps und Hintergrundinformationen rund um das Thema Reisen.
Weitere Informationen zu den Reiseberichten unter: www.eberhardt-travel.de/reiseberichte (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
