Neues Buch über 40 Jahre Lernidee Erlebnisreisen

In dem neuen Buch, das am heutigen 10. März 2026 im Murmann Verlag erscheint, erzählt der Journalist und Reiseautor Harald Braun auf rund 300 Seiten die Geschichte von Lernidee Erlebnisreisen nach – vom legendären ersten Sprachkurs auf der Transsibirischen Eisenbahn über ikonische Sonderzugreisen wie Zarengold oder mit Rovos Rail sowie dem Orient Silk Road Express bis zu Flussschiffen auf dem Mekong und neuen Reiseformen wie E-Bike-Touren mit Belvelo.

Von Russischunterricht in der Transsib bis heute

Die Geschichte beginnt mit der ebenso einfachen wie ungewöhnlichen Idee des ehemaligen Lehrers Hans Engberding: Russisch lernen im Zug nach Irkutsk. Was als Experiment begann, entwickelte sich in vier Jahrzehnten zu einem Reiseunternehmen, das ständig neue Formen des Reisens ausprobierte – mit Sonderzügen, Expeditionen und persönlichen Begegnungen zwischen Kulturen.

„Mich hat an dieser Geschichte vor allem fasziniert, wie aus einer verrückten Idee ein Unternehmen entstehen konnte, das immer wieder neue Wege einschlägt und sich dabei neu erfindet“, sagt Autor Harald Braun. „Viele der Episoden wirken fast unglaublich. Aber sie sind der Beweis dafür, dass Begegnungen die Welt verändern können. Und dass selbst unwahrscheinliche Wege ans Ziel führen, wenn man ihnen mutig folgt.“

Im Weiteren erzählt das Buch von gestrandeten Pilger:innen in Sibirien, improvisierten Pionierreisen auf dem Mekong, geopolitischen Krisen und von den Momenten, in denen Reisen tatsächlich Menschen miteinander verbinden. Gleichzeitig zeichnet es ein lebendiges Porträt eines Unternehmens, das seine Projekte oft gegen alle Wahrscheinlichkeit umgesetzt hat.

Vier Jahrzehnte Erlebnisreisen

Für Lernidee ist das Buch auch eine Gelegenheit zum Rückblick auf eine Branche im Wandel – „Dieses Buch ist keine klassische Unternehmensgeschichte“, sagt Felix Willeke, Geschäftsführer von Lernidee Erlebnisreisen. „Es ist eine Einladung, den Wahnsinn hinter vier Jahrzehnten Unternehmertum mitzuerleben – ehrlich, ungeschönt und manchmal so absurd, dass man denkt: Das kann doch nicht passiert sein!“

Das Buch erscheint anlässlich des 40-jährigen Unternehmensjubiläums des Berliner Reiseveranstalters und ist ab sofort im Handel erhältlich.