Coral Travel: Flex4KISS bis Ende März automatisch inklusive

Mit der automatischen Inkludierung von Flex4KISS reagiert Coral Travel auf das gestiegene Sicherheitsbedürfnis vieler Urlauber:innen. Gerade bei der Reiseplanung wünschen sich viele Kund:innen derzeit mehr denn je Verlässlichkeit, Sicherheit und zugleich die Möglichkeit, flexibel auf Veränderungen reagieren zu können.

Reisende können ihren Urlaub dadurch entspannter planen und Agents haben ein zusätzliches Verkaufsargument wie Doris Oberkanins, Vertriebsleiterin von Coral Travel Austria, betont: „Für unsere Vertriebspartner bedeutet dies ein zusätzliches, starkes Argument, um auf mögliche Änderungen oder Bedenken unserer Kund:innen reagieren zu können.“

Flex4KISS-Konditionen im Überblick

Flex4KISS bietet Gästen folgende Vorteile: Bis 22 Tage vor Abreise ist eine kostenfreie Stornierung möglich oder Kund:innen nehmen eine Umbuchung zum aktuellen Tagespreis vor. Der Flex-Tarif ist regulär für 29 EUR pro Erwachsenen erhältlich, Kinder sind kostenfrei. Er gilt für Coral Travel Pauschalreisen sowie für Nur-Hotel-Buchungen; ausgenommen sind Buchungen mit Linienflügen.

Im Aktionszeitraum bis einschließlich 31. März 2026 ist Flex4KISS bei Neubuchungen automatisch enthalten. (red)