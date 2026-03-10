| news | veranstalter » reisebuero
Coral Travel: Flex4KISS bis Ende März automatisch inklusive
Ab sofort ist der Flex4KISS-Tarif bei jeder Neubuchung bis einschließlich 31. März 2026 automatisch enthalten. Ausgenommen sind Buchungen mit Linienfluggesellschaften.
Mit der automatischen Inkludierung von Flex4KISS reagiert Coral Travel auf das gestiegene Sicherheitsbedürfnis vieler Urlauber:innen. Gerade bei der Reiseplanung wünschen sich viele Kund:innen derzeit mehr denn je Verlässlichkeit, Sicherheit und zugleich die Möglichkeit, flexibel auf Veränderungen reagieren zu können.
Reisende können ihren Urlaub dadurch entspannter planen und Agents haben ein zusätzliches Verkaufsargument wie Doris Oberkanins, Vertriebsleiterin von Coral Travel Austria, betont: „Für unsere Vertriebspartner bedeutet dies ein zusätzliches, starkes Argument, um auf mögliche Änderungen oder Bedenken unserer Kund:innen reagieren zu können.“
Flex4KISS-Konditionen im Überblick
Flex4KISS bietet Gästen folgende Vorteile: Bis 22 Tage vor Abreise ist eine kostenfreie Stornierung möglich oder Kund:innen nehmen eine Umbuchung zum aktuellen Tagespreis vor. Der Flex-Tarif ist regulär für 29 EUR pro Erwachsenen erhältlich, Kinder sind kostenfrei. Er gilt für Coral Travel Pauschalreisen sowie für Nur-Hotel-Buchungen; ausgenommen sind Buchungen mit Linienflügen.
Im Aktionszeitraum bis einschließlich 31. März 2026 ist Flex4KISS bei Neubuchungen automatisch enthalten. (red)
coral, coral travel, flex-tarif, flex4kiss, sicherheit, agents, reisebüro, neubuchungen
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
10 März 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Neues Buch über 40 Jahre Lernidee Erlebnisreisen
In „Wer hat unsere Lok...
-
AG Karibik-Talk: Neue Webinarreihe ab Ende März
Die Webinarreihe „Karibik-Talk“ der Arbeitsgemeinschaft...
-
TUI: Update zu Kulanzregelungen für Nahost-Reisen
TUI Österreich passt die Kulanzregelungen...
-
Oceania Cruises lädt Agents zu Schiffsbesichtigungen ein
Oceania Cruises organisiert im Sommer...
-
FAQs: Reiserechtliche Einordnung der Situation im Nahen Osten
Mit den FAQs liefert der...