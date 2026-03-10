AG Karibik-Talk: Neue Webinarreihe ab Ende März

Insgesamt fünf Themenwebinare widmen sich von März bis November 2026 verschiedenen Facetten der Karibik – darunter Luxusreisen, Aktivurlaub sowie praxisnahe Tipps für den erfolgreichen Verkauf im Reisebüro. Mit dabei sind unter anderem Fremdenverkehrsämter, Reedereien, Hotels sowie Veranstalter, die aus erster Hand über ihre Angebote berichten und Einblicke in neue Produkte, Routen und Erlebnisse geben.

Erstes Webinar Ende März

Den Auftakt macht am 26. März um 9:00 Uhr das Webinar „Karibik-Talk: Verkaufstipps Karibik“. Reiseverkäufer:innen erhalten hier kompakte Informationen zu aktuellen Trends, Argumenten für die Beratung sowie praktische Tipps für den Verkauf der beliebten Fernreisedestination.

Weitere Webinare im Überblick:

AG Karibik Talk 2 – Thema: Luxury 1 - 7. Mai 2026 um 9:00 Uhr

AG Karibik Talk 3 – Thema: Luxury 2 - 11. Juni 2026 um 9:00 Uhr

AG Karibik Talk 4 – Thema: Aktivurlaub an Land und im Wasser - 24. September 2026 um 9:00 Uhr

AG Karibik Talk 5 – Thema: Karibik - 19. November 2026 um 9:00 Uhr

Die Webinarreihe richtet sich an Reisebüromitarbeitende und alle touristischen Fachkräfte, die ihr Wissen über die Karibik vertiefen und ihr Produktportfolio erweitern möchten. Neben fundierten Informationen steht auch der direkte Austausch mit den Partnern im Mittelpunkt. Und zu gewinnen gibt es jedes Mal auch etwas. Die Teilnahme an allen Webinaren ist kostenfrei.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.karibik.org/webinare (red)