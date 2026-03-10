| news | reisebuero » schulung
AG Karibik-Talk: Neue Webinarreihe ab Ende März
Die Webinarreihe „Karibik-Talk“ der Arbeitsgemeinschaft Karibik startet in eine neue Runde und bietet Reiseprofis aktuelle Einblicke, Trends und praxisnahe Tipps für den Verkauf.
Insgesamt fünf Themenwebinare widmen sich von März bis November 2026 verschiedenen Facetten der Karibik – darunter Luxusreisen, Aktivurlaub sowie praxisnahe Tipps für den erfolgreichen Verkauf im Reisebüro. Mit dabei sind unter anderem Fremdenverkehrsämter, Reedereien, Hotels sowie Veranstalter, die aus erster Hand über ihre Angebote berichten und Einblicke in neue Produkte, Routen und Erlebnisse geben.
Erstes Webinar Ende März
Den Auftakt macht am 26. März um 9:00 Uhr das Webinar „Karibik-Talk: Verkaufstipps Karibik“. Reiseverkäufer:innen erhalten hier kompakte Informationen zu aktuellen Trends, Argumenten für die Beratung sowie praktische Tipps für den Verkauf der beliebten Fernreisedestination.
Weitere Webinare im Überblick:
- AG Karibik Talk 2 – Thema: Luxury 1 - 7. Mai 2026 um 9:00 Uhr
- AG Karibik Talk 3 – Thema: Luxury 2 - 11. Juni 2026 um 9:00 Uhr
- AG Karibik Talk 4 – Thema: Aktivurlaub an Land und im Wasser - 24. September 2026 um 9:00 Uhr
- AG Karibik Talk 5 – Thema: Karibik - 19. November 2026 um 9:00 Uhr
Die Webinarreihe richtet sich an Reisebüromitarbeitende und alle touristischen Fachkräfte, die ihr Wissen über die Karibik vertiefen und ihr Produktportfolio erweitern möchten. Neben fundierten Informationen steht auch der direkte Austausch mit den Partnern im Mittelpunkt. Und zu gewinnen gibt es jedes Mal auch etwas. Die Teilnahme an allen Webinaren ist kostenfrei.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.karibik.org/webinare (red)
karibik, einladung, webinar, online-schulung, agents, ag karibik, arbeitsgemeinschaft karibik, destinationsschulung
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
10 März 2026
