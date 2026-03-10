Explora Journeys, die Luxus-Lifestyle-Marke der MSC Group, hat gestern in der Werft Sestri Ponente von Fincantieri in Genua erneut eine dreifache Zeremonie gefeiert: das „Float Out“ der Explora IV, die „Coin Ceremony“ der Explora V sowie den ersten Stahlschnitt der Explora VI. Mit dieser „Triple Ceremony“ unterstreicht die Marke den kontinuierlichen Ausbau ihrer Flotte und das Ziel, bis 2028 insgesamt sechs Schiffe zu betreiben.

Dies ist bereits die dritte dreifache Zeremonie für Explora Journeys innerhalb von nur 18 Monaten und verdeutlicht das Tempo, mit dem die Flotte der Marke Gestalt annimmt. Während zwei Schiffe bereits im Einsatz sind und die Explora III planmäßig im Juli 2026 ausgeliefert und in Dienst gestellt werden soll, befinden sich derzeit vier Schiffe in der Werft von Fincantieri in Genua im Bau. Dazu erklärt Anna Nash, Presidentin von Explora Journeys: „Zum ersten Mal befinden sich alle sechs Schiffe unserer Flotte entweder bereits im Einsatz oder im Bau – ein entscheidender Moment, in dem wir den ‚Ocean State of Mind‘ in noch größerem Maßstab zum Leben erwecken." Sie betonte, dass die Schiffe neue Maßstäbe für luxuriöses Reisen auf See setzen und Gästen ein Erlebnis ermöglichen, bei dem der Ozean selbst zum Reiseziel wird.

Bekanntgabe der Taufpatinnen

Neben Nash waren auch Pierfrancesco Vago, Executive Chairman der Cruise Division der MSC Group, Pierroberto Folgiero, Chief Executive Officer und Managing Director von Fincantieri, Luigi Matarazzo, General Manager der „Merchant Ships Division“ von Fincantieri, sowie lokalen Würdenträgern bei der Zeremonie anwesend, um die drei entscheidenden Bauphasen der Flotte zu würdigen.

Für die „Coin Ceremony“ der Explora V wurden zwei Taufpatinnen ernannt: Captain Serena Melani als Vertreterin von Explora Journeys sowie Alice Gallo von Fincantieri auf der Werft in Sestri Ponente. Captain Serena war die erste Kapitänin sowohl der Explora I als auch der Explora II; und wird auch das Kommando über die Explora III übernehmen. Zudem fungierte Cristina Bacigalupo aus der Ausstattungswerkstatt der Fincantieri-Werft in Sestri Ponente als Taufpatin für den technischen Stapellauf („Float Out“) der Explora IV und repräsentierte damit die Handwerkskunst, die hinter dem Bau des Schiffes steht.

Investitionen und Ausblick

Die Investition der MSC Group in die sechs Schiffe beläuft sich auf rund 3,5 Mrd. EUR; insgesamt 7 Mrd. EUR inklusive der zuvor gebauten MSC-Schiffe. Die Explora III wird nach ihrer Auslieferung eine mediterrane „Prelude Journey“ antreten, bevor am 1. August die offizielle Taufzeremonie in Barcelona stattfindet. Die Explora IV und V sollen 2027, die Explora VI 2028 in Dienst gestellt werden. (red)