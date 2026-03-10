| news | destination » destination
Bentour Reisen: Türkei-Reisen laufen weiterhin planmäßig
Bentour Reisen sieht derzeit keine Auswirkungen der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten auf Türkei-Reisen.
Der auf Pauschalreisen ins westliche und östliche Mittelmeer spezialisierte Veranstalter Bentour Reisen beobachtet die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten nach eigenen Angaben aufmerksam. Nach Einschätzung des Unternehmens haben die jüngsten geopolitischen Spannungen derzeit keine Auswirkungen auf Reisen in die touristischen Regionen der Türkei. Der Reisebetrieb in den Feriengebieten des Landes läuft regulär und Gäste können ihren Urlaub weiterhin wie geplant antreten und verbringen.
Ferienregionen nicht betroffen
Die stark nachgefragten Regionen an der türkischen Riviera sowie an der Ägäis sind nach Angaben des Veranstalters von den aktuellen Ereignissen nicht betroffen. „Für unsere Gäste vor Ort gibt es aktuell keinerlei Einschränkungen. Der Urlaub in den türkischen Ferienregionen findet ganz normal statt und unsere Gäste können ihren Urlaub weiterhin unbeschwert genießen. Die Sicherheit unserer Gäste hat für uns dabei oberste Priorität. Wir verfolgen die Entwicklungen sehr genau und stehen in engem Austausch mit unseren Partnern und Behörden vor Ort“, erklärt Deniz Ugur, CEO von Bentour Reisen.
Die Gäste werden in den Urlaubsdestinationen rund um die Uhr von Reiseleiter:innen betreut. Zudem verfügt der Veranstalter nach eigenen Angaben über etablierte Sicherheits- und Notfallprozesse, um bei Veränderungen der Lage rasch reagieren zu können. Sollte sich die Situation ändern, will das Unternehmen Gäste sowie Vertriebspartner:innen umgehend informieren. (red)
bentour, bentour reisen, türkei, deniz ugur, naher osten, krieg, sicherheit, türkische riviera
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
10 März 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
ÖRV: Update zur Situation im Nahen Osten
Die Situation in der Golfregion...
-
Sani Gourmet bringt internationale Spitzenköche nach Chalkidiki
Das Sani Resort veranstaltet im...
-
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 10/11
Krisenfrühwarn-Experte A3M stellt für uns...
-
Rückflüge: ÖRV gibt Update zur Situation im Nahen Osten
Der Österreichischer ReiseVerband informiert über...
-
Iran - AUA setzt auch Flüge nach Larnaka/Zypern aus
Austrian Airlines setzt Flüge nach...