Bentour Reisen: Türkei-Reisen laufen weiterhin planmäßig

Der auf Pauschalreisen ins westliche und östliche Mittelmeer spezialisierte Veranstalter Bentour Reisen beobachtet die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten nach eigenen Angaben aufmerksam. Nach Einschätzung des Unternehmens haben die jüngsten geopolitischen Spannungen derzeit keine Auswirkungen auf Reisen in die touristischen Regionen der Türkei. Der Reisebetrieb in den Feriengebieten des Landes läuft regulär und Gäste können ihren Urlaub weiterhin wie geplant antreten und verbringen.

Ferienregionen nicht betroffen

Die stark nachgefragten Regionen an der türkischen Riviera sowie an der Ägäis sind nach Angaben des Veranstalters von den aktuellen Ereignissen nicht betroffen. „Für unsere Gäste vor Ort gibt es aktuell keinerlei Einschränkungen. Der Urlaub in den türkischen Ferienregionen findet ganz normal statt und unsere Gäste können ihren Urlaub weiterhin unbeschwert genießen. Die Sicherheit unserer Gäste hat für uns dabei oberste Priorität. Wir verfolgen die Entwicklungen sehr genau und stehen in engem Austausch mit unseren Partnern und Behörden vor Ort“, erklärt Deniz Ugur, CEO von Bentour Reisen.

Die Gäste werden in den Urlaubsdestinationen rund um die Uhr von Reiseleiter:innen betreut. Zudem verfügt der Veranstalter nach eigenen Angaben über etablierte Sicherheits- und Notfallprozesse, um bei Veränderungen der Lage rasch reagieren zu können. Sollte sich die Situation ändern, will das Unternehmen Gäste sowie Vertriebspartner:innen umgehend informieren. (red)