TUI: Update zu Kulanzregelungen für Nahost-Reisen

Wie TUI Österreich in einer weiteren Sonderaussendung an Vertriebspartner:innen mitteilte, passt der Veranstalter die Umbuchungs- und Stornoregelungen für mehrere Destinationen in der Region erneut an. Hintergrund ist die weiterhin angespannte Lage im Nahen Osten. In mehreren betroffenen Regionen bestehen weiterhin Einschränkungen im Luftraum.

Aktuelle Kulanzregelungen:

Die Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen werden wie folgt geändert bzw. verlängert:

Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien und Kuwait (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen*):

Anreisen vom 13.03. bis einschließlich 19.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis laut System sowie gebührenfreie Stornierung. Bestehende Vorgänge werden nach dem 11.03. (18:00 Uhr) aktiv von TUI storniert.

Anreisen vom 20.03. bis einschließlich 31.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis laut System sowie gebührenfreie Stornierung.

Israel (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen*):

Anreisen bis 16.03. bis einschließlich 31.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis laut System sowie gebührenfreie Stornierung. Bestehende Vorgänge werden nach dem 11.03. (18:00 Uhr) aktiv von TUI storniert.

TUI Kunden mit einer Drehkreuzverbindung in der Region:

Umsteigeverbindungen bis einschließlich 22.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis laut System sowie gebührenfreie Stornierung. (Nur Pauschalreisen, keine Acco only)

Wichtige Hinweise:

Voraussetzung ist die entsprechende Notiz im jeweiligen Vorgang. Umbuchungen sind technisch nur vor dem gebuchten Anreisetermin möglich. Nach Stornierung des ursprünglichen Vorgangs veranlasst TUI die Rückerstattung der Zahlung.

Sollten Kund:innen ihre Nur-Hotel Reise dennoch angetreten haben, bitten wir, dass sie bis spätestens zum 11. März mit TUI in Kontakt treten.

Über weitere Entwicklungen informiert TUI im TUI NEWSNET - www.tui-newsnet.at . Dort finden Agents auch nochmal alle Details zu den aktuellen Umbuchungs- und Stornokonditionen. (red)