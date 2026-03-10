| news | reisebuero » veranstalter
TUI: Update zu Kulanzregelungen für Nahost-Reisen
TUI Österreich passt die Kulanzregelungen für Reisen in mehrere Destinationen im Nahen Osten erneut an.
Wie TUI Österreich in einer weiteren Sonderaussendung an Vertriebspartner:innen mitteilte, passt der Veranstalter die Umbuchungs- und Stornoregelungen für mehrere Destinationen in der Region erneut an. Hintergrund ist die weiterhin angespannte Lage im Nahen Osten. In mehreren betroffenen Regionen bestehen weiterhin Einschränkungen im Luftraum.
Aktuelle Kulanzregelungen:
Die Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen werden wie folgt geändert bzw. verlängert:
Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien und Kuwait (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen*):
- Anreisen vom 13.03. bis einschließlich 19.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis laut System sowie gebührenfreie Stornierung. Bestehende Vorgänge werden nach dem 11.03. (18:00 Uhr) aktiv von TUI storniert.
- Anreisen vom 20.03. bis einschließlich 31.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis laut System sowie gebührenfreie Stornierung.
Israel (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen*):
- Anreisen bis 16.03. bis einschließlich 31.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis laut System sowie gebührenfreie Stornierung. Bestehende Vorgänge werden nach dem 11.03. (18:00 Uhr) aktiv von TUI storniert.
TUI Kunden mit einer Drehkreuzverbindung in der Region:
- Umsteigeverbindungen bis einschließlich 22.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis laut System sowie gebührenfreie Stornierung. (Nur Pauschalreisen, keine Acco only)
Wichtige Hinweise:
Voraussetzung ist die entsprechende Notiz im jeweiligen Vorgang. Umbuchungen sind technisch nur vor dem gebuchten Anreisetermin möglich. Nach Stornierung des ursprünglichen Vorgangs veranlasst TUI die Rückerstattung der Zahlung.
Sollten Kund:innen ihre Nur-Hotel Reise dennoch angetreten haben, bitten wir, dass sie bis spätestens zum 11. März mit TUI in Kontakt treten.
Über weitere Entwicklungen informiert TUI im TUI NEWSNET - www.tui-newsnet.at . Dort finden Agents auch nochmal alle Details zu den aktuellen Umbuchungs- und Stornokonditionen. (red)
10 März 2026
