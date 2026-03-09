tip

AUA setzt mehrere Nahost-Flüge bis Mitte März aus


AUA-Flotte am Flughafen Wien
Austrian Airlines hat aufgrund der angespannten Lage im Nahen Osten mehrere Verbindungen vorübergehend ausgesetzt.

Aufgrund der aktuellen Situation im Nahen Osten und den damit verbundenen massiven Einschränkungen des Luftverkehrs werden die Airlines der Lufthansa Group:

  • Flüge von und nach Dubai und Abu Dhabi bis einschließlich 15. März aussetzen
  • Flüge von und nach Dammam bis einschließlich 15. März aussetzen
  • Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich 2. April aussetzen

Bereits Ende letzter Woche wurde beschlossen, dass die Airlines der Lufthansa Group

  • Flüge von und nach Amman und Erbil bis einschließlich 15. März aussetzen
  • Flüge von und nach Beirut bis einschließlich 28. März aussetzen
  • Flüge von und nach Teheran bis einschließlich 30. April aussetzen

Linienflüge von und nach Riad (Lufthansa, ITA Airways) und Jeddah (Eurowings) finden weiterhin statt, ebenso Flüge nach Larnaca (Zypern)

Hinweise für Reisende

Reisenden wird empfohlen, den Status ihres Fluges vor der Fahrt zum Flughafen online zu überprüfen und sicherzustellen, dass ihre Kontaktdaten in der Buchung aktuell sind.

Passagiere betroffener Flüge können über das Help Center von Austrian Airlines, über ihr Reisebüro oder online eine Rückerstattung beantragen oder eine Umbuchung auf einen späteren Flug der Lufthansa Group vornehmen. 

Die Airline weist darauf hin, dass die Situation weiterhin dynamisch ist und sich Flugpläne kurzfristig ändern können. Die Sicherheit von Passagier:innen und Mitarbeitenden habe weiterhin oberste Priorität. (Red) 

