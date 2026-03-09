Emirates baut Flugplan nach Luftraumöffnung schrittweise aus

Nach der teilweisen Wiedereröffnung des regionalen Luftraums fliegt Emirates aktuell noch nach einem eingeschränkten Flugplan. Die Airline plant jedoch, den vollständigen Betrieb so bald wie möglich wieder aufzunehmen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit des Luftraums und der Erfüllung aller betrieblichen Anforderungen. Sicherheit hat dabei oberste Priorität.

Aktueller Stand des Flugbetriebs

Am Donnerstag beförderte Emirates bereits wieder rund 30.000 Passagiere aus Dubai. Am 6. und 7. März 2026 sollen dann täglich wieder 106 Hin- und Rückflüge zu 83 Destinationen angeboten worden sein, was etwa 60% des regulären Streckennetzes entspricht. In Märkten mit hoher Nachfrage wurde der Flugbetrieb dabei bereits deutlich ausgeweitet - vor allem zu Zielen im Vereinigten Königreich, in Indien und in den USA.

Hinweise für Reisende

Reisende sollen auch aktuell nur dann zum Flughafen kommen, wenn sie eine bestätigte Buchung haben. Es gilt die Bitte an alle Reisenden, sich auf www.emirates.com und auf den offiziellen Social-Media-Kanälen zu informieren, wo laufend die neuesten Informationen veröffentlicht werden. Emirates beobachtet die Situation weiterhin genau und passt den Betrieb entsprechend an. (red)