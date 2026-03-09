ITA Airways verzeichnete 2025 Umsatzwachstum

ITA Airways meldete für das Jahr 2025 einen Umsatz von 2,8 Mrd. EUR, ein Plus von 2,7% gegenüber 2024. Insgesamt wurden 16,2 Mio. Passagier:innen befördert. Die Auslastung stieg auf 83,4%, ein Anstieg von 2,1% im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem die Langstreckenflüge trugen erneut wesentlich zum Wachstum des Streckennetzes bei.

Langstrecke als Wachstumstreiber

Die Erlöse im interkontinentalen Segment stiegen um 9,1% bei einer Kapazitätserhöhung von 6,1%. Die Auslastung lag hier bei 85,2%. Im Inlandsverkehr verbesserte die Airline trotz eines geringeren Angebots die Rentabilität. Der Mittelstreckenverkehr wurde stärker von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten beeinflusst, konnte jedoch ebenfalls eine höhere Auslastung als im Vorjahr erzielen.

Jüngste Flotte Europas

Ende 2025 verfügte ITA Airways über 106 Flugzeuge, davon rund 70% der neuesten Generation. Mit einem Durchschnittsalter von 6,5 Jahren gilt die Flotte als die jüngste Europas. Die Airline bezeichnete die Ergebnisse für 2025 als „insgesamt positiv“, trotz eines herausfordernden Umfelds geprägt von geopolitischer Instabilität, eingeschränkter Flugzeugverfügbarkeit und zunehmendem Wettbewerbsdruck. Im Jahr 2025 wurden zudem Fortschritte bei der Integration in die Lufthansa-Gruppe erzielt. Diese sollen die Basis für weiteres Wachstum und erwartete Synergien im Jahr 2026 schaffen, teilte die Airline mit. (APA / red)