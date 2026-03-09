Air France startet neue Kampagne für Premiumstrategie

Air France hat eine neue Werbekampagne vorgestellt, mit der die Airline ihre Strategie der Premiumsegmentierung und mehrere neue Produkte kommuniziert. Die Kampagne wird ab 8. März 2026 schrittweise in Frankreich sowie in ausgewählten internationalen Märkten ausgerollt.

Im Rahmen der Kampagne kehrt Air France auch mit ihrem Markenvideo, das erstmals im Frühjahr 2022 präsentiert wurde, ins französische Fernsehen zurück. Damit ist die Airline nach sieben Jahren wieder mit einer groß angelegten TV-Kampagne im Heimatmarkt vertreten.

Fokus auf neue Produkte und Services

Die Kampagne stellt mehrere neue Angebote und Serviceleistungen der Airline in den Mittelpunkt. Dazu zählen unter anderem kostenloses Highspeed-WLAN an Bord, das schrittweise in der gesamten Flotte eingeführt wird, sowie eine neue Sofitel-„MY BED“-Matratzenauflage für mehr Komfort in der Business Class. Darüber hinaus bewirbt Air France unter anderem kostenlosen Champagner in allen Kabinenklassen sowie das Streckennetz mit mehr als 1.000 Destinationen über die Partnerfluggesellschaften der Allianz SkyTeam.

In einer weiteren Phase der Kampagne werden die mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Küche führender französischer Köche und Konditoren, die Flughafenlounges, der SkyPriority-Service sowie das Vielfliegerprogramm Flying Blue präsentiert.

Ausspielung der Kampagne

Am 8. März 2026 präsentiert Air France in Frankreich ihr neues Markenvideo im Rahmen einer umfangreichen TV-Kampagne. Die zehn neuen Visuals, kreiert vom Fotografen Clark Franklin und der Regisseurin Nans Noiron, heben zentrale Produkte und Services der Airline hervor und werden in Print- und Online-Medien in französischen Metropolen veröffentlicht. Ein weiteres Visual bewirbt das Angebot von über 1.000 Destinationen ab Paris über die SkyTeam-Partnerfluggesellschaften. Zudem wird das visuelle Werk des Fotografenpaars Sofia Sanchez und Mauro Mongiello das den Slogan der Airline „Elegance is a journey. Air France“ verkörpert, als 1.000m² großes Banner an der Fassade des Air-France-Hauptgebäudes am Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle für zusätzliche Sichtbarkeit der Kampagne sorgen.

Außerhalb Frankreichs wird die Kampagne unter anderem in Los Angeles, New York, Montreal, Toronto, Mailand, Rom sowie in mehreren Städten in Brasilien gezeigt. Zusätzlich kommt sie auf digitalen Plattformen, in sozialen Medien sowie auf großflächigen Werbetafeln zum Einsatz. Entwickelt wurde die Kampagne gemeinsam mit der Agentur Aura by Omnicom. (red)