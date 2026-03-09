| news | flug » brennpunkt
Naher Osten-Update: Lufträume öffnen schrittweise
Der Flugverkehr im Nahen Osten wird nach den jüngsten militärischen Auseinandersetzungen schrittweise wieder aufgenommen.
Wie der ÖRV zuletzt informierte, kommt es in weiten Teilen des Nahen Ostens weiterhin zu militärischen Auseinandersetzungen und Raketenangriffen. Besonders Katar wurde in den vergangenen Tagen erneut intensiv angegriffen. Mittlerweile wird der Luftraum aber wieder schrittweise geöffnet und das BMEIA empfiehlt, zur bestmöglichen Organisation der Rückreise den Reiseveranstalter bzw. die Fluglinie zu kontaktieren und jeden verfügbaren Linienflug zu nutzen. Reisenden vor Ort wird in jedem Fall weiterhin dringend empfohlen, die Anweisungen der lokalen Behörden strikt zu befolgen.
Aus der Reiseregistrierung austragen
Laut BMEIA sind derzeit rund 1.760 österreichische Reisende in der Krisenregion registriert, davon etwa 1.000 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wichtig: Das Außenministerium ruft Personen, die das Gebiet bereits verlassen haben, dazu auf, sich aus der Reiseregistrierung des Auslandsservice auszutragen, um einen besseren Überblick über noch vor Ort befindliche Österreicher:innen zu erhalten.
Mehr als 1.100 Ausreisen aus der Region wurden laut Ministerium bereits mit Bussen und gecharterten Flügen unterstützt. Weitere organisierte Rückholflüge aus der Nahost-Krisenregion sind derzeit nicht geplant.
Kreuzfahrtgäste ausgeflogen
Passagiere der Mein Schiff 4, die sich in Abu Dhabi befanden, konnten das Schiff bereits verlassen und wurden nach Frankfurt ausgeflogen. Für Sonntag war geplant, Gäste der Mein Schiff 5 aus Doha von Riad nach München zu fliegen.
Reisewarnungen bleiben aufrecht
Für mehrere Länder der Region gilt weiterhin eine Reisewarnung. Dazu zählen Bahrain, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Syrien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate. Für Oman und Saudi-Arabien gilt weiterhin Sicherheitsstufe 3 (hohes Sicherheitsrisiko).
Weitere Informtioen finden Reisebüros HIER auf tip-online.at und HIER im Mitgliederbereich des ÖRV red)
iran, nahost, naher osten, krieg, update, kriegsgebiet, örv, österreichischer reiseverband
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
10 März 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
ÖRV: Update zur Situation im Nahen Osten
Die Situation in der Golfregion...
-
AUA setzt mehrere Nahost-Flüge bis Mitte März aus
Austrian Airlines hat aufgrund der...
-
Emirates baut Flugplan nach Luftraumöffnung schrittweise aus
Emirates fliegt nach der teilweisen...
-
ITA Airways verzeichnete 2025 Umsatzwachstum
Die italienische Fluggesellschaft erzielte 2025...
-
Air France startet neue Kampagne für Premiumstrategie
Air France hat eine neue...