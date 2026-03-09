Sani Gourmet bringt internationale Spitzenköche nach Chalkidiki

Das Sani Resort auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki lädt von 10. Juli bis 7. August 2026 erneut zum kulinarischen Event Sani Gourmet. Das Format gilt als etablierte Veranstaltung im europäischen Gourmet-Kalender und bringt jedes Jahr international renommierte Spitzenköch:innen in das Resort.

Im Rahmen der Eventreihe kreieren Gastköch:innen exklusive Degustationsmenüs, die speziell für das Event entwickelt werden. Die Dinner finden jeweils freitags um 20:00 Uhr im Restaurant Elia im Porto Sani statt. Die Teilnehmer:innenzahl ist bewusst begrenzt, um einen intimen Rahmen für das kulinarische Erlebnis zu schaffen. Ergänzend sind begleitende Veranstaltungen sowie kuratierte Weinbegleitungen geplant.

Termine & Spitzenköch:innen

Das Line-up 2026 umfasst mehrere international bekannte Vertreter:innen der Spitzengastronomie. Den Auftakt am 10. Juli gestaltet der französische Drei-Sterne-Koch Pierre Gagnaire, der seit 1998 für sein Restaurant in Paris mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist. Am 17. Juli folgt das Team des Restaurants Disfrutar aus Barcelona mit Oriol Castro, Eduard Xatruch und Mateu Casañas, dessen Konzept bereits als „World’s Best Restaurant“ ausgezeichnet wurde. Am 24. Juli präsentiert die peruanische Spitzenköchin Pía León ihr Menü. Sie ist Mitinhaberin des Restaurants Central in Lima sowie Gründerin des Restaurants Kjolle. Am 31. Juli übernimmt Albert Adrià, Küchenchef des Restaurants Enigma in Barcelona, das kürzlich seinen zweiten Michelin-Stern erhalten hat. Den Abschluss bildet am 7. August Daniel Humm, Chef und Inhaber des New Yorker Restaurants Eleven Madison Park, das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist und seit der Umstellung seines Konzepts vollständig auf pflanzenbasierte Küche setzt.

Weitere kulinarische Events im Sommer

Ergänzend zum Hauptprogramm plant das Sani Resort weitere kulinarische Veranstaltungen über die Sommermonate hinweg. Dazu zählt unter anderem ein Pop-up in der Sani Marina Patisserie mit dem Patissier Antonio Bachour in den Monaten Juli und August.

Darüber hinaus sind Kooperationen mit internationalen Akteur:innen der Gourmetszene sowie Workshops und weitere Gastauftritte vorgesehen. Weitere Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

