Turkish Airlines und ÖW vereinbaren strategische Kooperation


Turkish Airlines und Österreich Werbung unterzeichnen Memorandum of Understanding
Turkish Airlines und die Österreich Werbung haben auf der ITB Berlin ein Memorandum of Understanding unterzeichnet.

Das Memorandum of Understanding soll dazu beitragen, die internationale Nachfrage nach Reisen nach Österreich zu erhöhen. Vorgesehen sind unter anderem gemeinsame Marketingmaßnahmen sowie eine stärkere Nutzung des globalen Streckennetzes der Airline. Die Vereinbarung wurde am 4. März 2026 im Rahmen einer gemeinsamen Presseveranstaltung auf der ITB Berlin unterzeichnet. An dem Termin nahmen Vertreter:innen beider Organisationen sowie weitere Akteur:innen der Tourismusbranche teil. 

Fokus auf internationale Märkte

Harun Baştürk, Senior Vice President Sales von Turkish Airlines, erklärte: „Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt für die Präsenz von Turkish Airlines in Österreich, während wir die Anbindung des Landes für Reisende aus aller Welt weiter stärken. Durch unser globales Streckennetz und unsere starke Präsenz in internationalen Märkten wollen wir die Erreichbarkeit Österreichs weiter verbessern.“

Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung, betonte die Bedeutung der Partnerschaft für den Tourismusstandort: „Turkish Airlines ist ein strategisch wichtiger globaler Partner mit einem außergewöhnlichen internationalen Streckennetz. Mit dieser Kooperation stärken wir die Positionierung Österreichs als attraktive Destination auf internationalen Märkten.“ (red)

