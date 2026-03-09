Oceania Cruises lädt Agents zu Schiffsbesichtigungen ein

Reisebüropartner:innen haben im Sommer 2026 die Möglichkeit, mehrere Schiffe von Oceania Cruises im Rahmen exklusiver Schiffsbesichtigungen kennenzulernen. Von Juni bis August werden mehrere Termine in unterschiedlichen europäischen Häfen angeboten.

Schiffsbesichtigungen im Sommer 2026

Im Rahmen der deutschsprachig geführten Besichtigung werden den Teilnehmenden die Besonderheiten der Flotte sowie zentrale Verkaufsargumente für den Vertrieb von Oceania Cruises vorgestellt. Im Anschluss gibt es je nach Termin einen Gourmet-Lunch oder ein Dinner im Grand Dining Room, das unter dem Motto „Reise durch die Oceania Cruises Spezialitäten-Restaurants“ steht und einen Einblick in das kulinarische Konzept der Reederei gibt.

Die Plätze für die Schiffsbesichtigungen sind begrenzt. Die Anmeldung erfolgt über ein Formular – der Link dazu findet sich HIER. Wer seinen Kund:innen einen Einblick in die Boutiqueschiffe von Oceania Cruises geben möchte, kann sich hierfür an die Agency Sales wenden, um entsprechende Plätze anzufragen.

Termine und Schiffe im Überblick:

Oceania AlluraTM: Samstag, 13. Juni 2026 – Triest mit Mittagessen

Oceania Allura: Freitag, 19. Juni 2026 – Valletta mit Mittagessen

Oceania Allura: Mittwoch, 24. Juni 2026 – Palma de Mallorca mit Mittagessen

Oceania MarinaTM: Montag, 13. Juli 2026 – Kiel mit Mittagessen

Oceania Marina: Dienstag, 14. Juli 2026 – Warnemünde mit Mittagessen

Oceania Marina: Dienstag, 14. Juli 2026 – Warnemünde mit Abendessen

Oceania SirenaTM: Donnerstag, 16. Juli 2026 – Kiel mit Mittagessen

Oceania Vista: Freitag, 31. Juli 2026 – Amsterdam mit Mittagessen

Oceania Vista: Samstag, 22. August 2026 – Warnemünde mit Mittagessen

(red)