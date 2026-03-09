| news | reisebuero » schiff
Oceania Cruises lädt Agents zu Schiffsbesichtigungen ein
Oceania Cruises organisiert im Sommer 2026 mehrere Schiffsbesichtigungen für Reisebüropartner:innen in europäischen Häfen.
Reisebüropartner:innen haben im Sommer 2026 die Möglichkeit, mehrere Schiffe von Oceania Cruises im Rahmen exklusiver Schiffsbesichtigungen kennenzulernen. Von Juni bis August werden mehrere Termine in unterschiedlichen europäischen Häfen angeboten.
Schiffsbesichtigungen im Sommer 2026
Im Rahmen der deutschsprachig geführten Besichtigung werden den Teilnehmenden die Besonderheiten der Flotte sowie zentrale Verkaufsargumente für den Vertrieb von Oceania Cruises vorgestellt. Im Anschluss gibt es je nach Termin einen Gourmet-Lunch oder ein Dinner im Grand Dining Room, das unter dem Motto „Reise durch die Oceania Cruises Spezialitäten-Restaurants“ steht und einen Einblick in das kulinarische Konzept der Reederei gibt.
Die Plätze für die Schiffsbesichtigungen sind begrenzt. Die Anmeldung erfolgt über ein Formular – der Link dazu findet sich HIER. Wer seinen Kund:innen einen Einblick in die Boutiqueschiffe von Oceania Cruises geben möchte, kann sich hierfür an die Agency Sales wenden, um entsprechende Plätze anzufragen.
Termine und Schiffe im Überblick:
- Oceania AlluraTM: Samstag, 13. Juni 2026 – Triest mit Mittagessen
- Oceania Allura: Freitag, 19. Juni 2026 – Valletta mit Mittagessen
- Oceania Allura: Mittwoch, 24. Juni 2026 – Palma de Mallorca mit Mittagessen
- Oceania MarinaTM: Montag, 13. Juli 2026 – Kiel mit Mittagessen
- Oceania Marina: Dienstag, 14. Juli 2026 – Warnemünde mit Mittagessen
- Oceania Marina: Dienstag, 14. Juli 2026 – Warnemünde mit Abendessen
- Oceania SirenaTM: Donnerstag, 16. Juli 2026 – Kiel mit Mittagessen
- Oceania Vista: Freitag, 31. Juli 2026 – Amsterdam mit Mittagessen
- Oceania Vista: Samstag, 22. August 2026 – Warnemünde mit Mittagessen
(red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
