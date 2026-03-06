| news | flug
LH Group 2025: Umsatzrekord bei Lufthansa, AUA steigert Gewinn
Der Lufthansa-Konzern ebenso wie die Austrian Airlines (AUA) verzeichneten 2025 steigende Umsätze und stabile Gewinne, trotz Herausforderungen für die Luftfahrt.
Der Lufthansa-Konzern hat im vergangenen Jahr angesichts höherer Passagierzahlen bei seinen Fluglinien einen Rekordumsatz verzeichnet. Der Umsatz stieg 2025 gegenüber dem Vorjahr um 5% auf rund 39,6 Mrd. EUR, wie die Unternehmensgruppe am heutigen Freitag mitteilte. Das sei "das umsatzstärkste Jahr ihrer Unternehmensgeschichte", erklärte die Lufthansa. Zugleich ging der Nettogewinn leicht um drei Prozent auf 1,34 Mrd. zurück. Hätten nicht negative Steuereffekte das Konzernergebnis "gedrückt", wäre dieses "deutlich über Vorjahr ausgefallen", teilte der Konzern weiter mit.
Der operative Gewinn stieg demnach deutlich um 19% auf 1,96 Mrd. EUR. Insgesamt zählten die Fluglinien des Unternehmens, zu dem neben Austrian Airlines auch Swiss, Brussels Airlines und ITA Airways gehören, im vergangenen Jahr 135 Mio. Fluggäste und meldeten damit ein Plus von 3% gegenüber 2024.
AUA steigert Gewinn auf 84 Mio. EUR
Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) hat 2025 ihren operativen Gewinn um 11 Mio. auf 84 Mio. EUR gesteigert. Grund dafür war, dass die Airline voriges Jahr im Gegensatz zu 2024 auch im Schlussquartal einen Gewinn von 10 Mio. EUR eingeflogen hat, während sie 2024 im vierten Quartal nur eine schwarze Null schaffte. Der Umsatz stieg ebenso wie die Zahl der Fluggäste um 3%.
AUA-Chefin Annette Mann gab sich mit dem Ergebnis nicht zufrieden, heuer, 2026, soll es sich trotz des Iran-Kriegs, der die Luftfahrt hart trifft, "deutlich verbessern", wie sie ankündigte. "Wir bewegen uns operativ im Spitzenfeld und schreiben stabil schwarze Zahlen, liegen aber mit einer Marge von 3,2% um rund 50% unter dem Durchschnitt europäischer Airlines", erklärte Mann in dem heutigen Pressetermin. Alleine sei das - trotz Sparkurs - nicht zu schaffen, es brauche eine Standortentlastung. Details dazu sind HIER in dem tip-online.at-Artikel zu lesen. (APA / red)
