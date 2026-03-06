| news | hotel » veranstalter
Robinson hebt im Sommer mit eigenem Heißluftballon ab
Ab Juni 2026 können Clubgäste in vier Clubs in Österreich und Deutschland mit „Robinson Nova – Touch the Sky“ exklusive Heißluftballonfahrten erleben.
Das neue Event Robinson Nova – Touch the Sky startet Ende Juni im Club Fleesensee. Anschließend wird das Erlebnis bis September 2026 in den Robinson Clubs in Fieberbrunn, Amadé und Landskron angeboten. Der Start erfolgt in der Nähe des jeweiligen Clubs, der Landeort ist windabhängig. Ein Begleitfahrzeug sorgt für den komfortablen Rücktransfer.
Höhenflug mit Robinson
Das rund vierstündige Erlebnis beginnt bereits am Boden mit dem Aufrüsten des Ballons. Nach einer etwa 1,5-stündigen Fahrt folgt eine traditionelle Ballonfahrertaufe mit Urkunde sowie der Rücktransfer zum Club. Die Fahrten sind ausschließlich für Clubgäste buchbar und kosten ab 199 EUR pro Person; maximal sechs Teilnehmende pro Fahrt. Exklusiv buchbar für besondere Momente: Wer einen Heiratsantrag in luftiger Höhe plant oder die Fahrt im privaten Kreis erleben möchte, kann den Ballon auch komplett buchen. Individuelle Pakete können per E-Mail unter events@robinson.com angefragt werden.
Robinson Nova auf Tour durch vier Clubs:
- Robinson Fleesensee: 28. Juni bis 24. Juli 2026
- Robinson Fieberbrunn: 2. bis 14. August 2026
- Robinson Amadé: 16. bis 28. August 2026
- Robinson Landskron: 30. August bis 11. September 2026
Pilotiert wird Robinson Nova von Lukas Wimmer vom Ballonhafen Bad Griesbach mit rund 1.000 Flugstunden. Die Fahrten erfolgen wetterabhängig und ausschließlich bei geeigneten Bedingungen. Der blau-weiße Ballon im typischen Robinson-Design wird aktuell produziert. Buchungen sind ab sofort möglich. Weitere Informationen unter: www.robinson.com/de/de/das-robinson-gefuehl/robinson-nova-touch-the-sky (red)
robinson, heißluftballon, ballon, robinson nova, fleesensee, landskron, fieberbrunn, amade
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
