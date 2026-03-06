Die Veranstaltungen finden am 17. März 2026 in Graz im NINO just a bar sowie am 18. März 2026 in der Flamingo Bar in Klagenfurt statt. Beginn ist jeweils um 18:30 Uhr.

Im Rahmen des Abends erhalten die Teilnehmer:innen Einblicke in die Domes Resorts in Griechenland, Portugal und auf Teneriffa sowie in die nachhaltigen Uga Hotels auf Sri Lanka. Ergänzend steht ein Cocktail-Workshop auf dem Programm. Unter Anleitung eines professionellen Barkeepers lernen die Teilnehmer:innen, verschiedene Cocktails selbst zu mixen.

Termine & Locations:

17. März 2026, Graz – NINO just a bar

18. März 2026, Klagenfurt – Flamingo Bar

Anmeldung über ComeCloser unter: www.dertour-group.info (red)