Dertour Austria lädt zu "Talk & Mix"-Cocktailabenden
Dertour Austria lädt Agents Mitte März zu zwei Networking-Abenden in Graz und Klagenfurt ein.
Die Veranstaltungen finden am 17. März 2026 in Graz im NINO just a bar sowie am 18. März 2026 in der Flamingo Bar in Klagenfurt statt. Beginn ist jeweils um 18:30 Uhr.
Im Rahmen des Abends erhalten die Teilnehmer:innen Einblicke in die Domes Resorts in Griechenland, Portugal und auf Teneriffa sowie in die nachhaltigen Uga Hotels auf Sri Lanka. Ergänzend steht ein Cocktail-Workshop auf dem Programm. Unter Anleitung eines professionellen Barkeepers lernen die Teilnehmer:innen, verschiedene Cocktails selbst zu mixen.
Termine & Locations:
- 17. März 2026, Graz – NINO just a bar
- 18. März 2026, Klagenfurt – Flamingo Bar
Anmeldung über ComeCloser unter: www.dertour-group.info (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
6 März 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
