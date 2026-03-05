tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

TUI bietet Pep-Offer für Falkensteiner in Südtirol


Hotel & Spa Sonnenparadies by Falkensteiner in Südtirol
Reisebüromitarbeitende profitieren bis Ende März 2026 von Sonderkonditionen für ausgewählte Reisezeiträume zwischen Juni 2026 und März 2027.

Bei Buchung im Standarddoppelzimmer kostet die Nacht im Aktivhotel ab 160 EUR pro Zimmer inklusive Halbpension Plus. Das Angebot ist je nach Verfügbarkeit für mindestens zwei und maximal sieben Nächte buchbar und gilt für eine/n Reisebüromitarbeitende/n und eine Begleitperson oder alternativ für zwei Kinder bis zu einem Alter von 17,99 Jahren. Die genauen Reisezeiträume des Pep-Offers sind im TUI Newsnet einsehbar.

Die Buchung erfolgt selbstständig als Optionsbuchung „Hotel Only“ (DZX1) über IRIS.plus. Anschließend ist die Vorgangsnummer per E-Mail an reisestelle@tui.at sowie an yield@tui.at zu übermitteln.

Auszeit in Südtirol

Das Hotel & Spa Sonnenparadies by Falkensteiner liegt in Terenten in Südtirol und kombiniert alpine Lage mit moderner Ausstattung. Gästen stehen ein umfangreicher Wellnessbereich sowie vielfältige Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten in der umliegenden Natur zur Verfügung. Das Haus eignet sich sowohl für Sommer- als auch für Winteraufenthalte. (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



