| news | reisebuero » hotel
TUI bietet Pep-Offer für Falkensteiner in Südtirol
Reisebüromitarbeitende profitieren bis Ende März 2026 von Sonderkonditionen für ausgewählte Reisezeiträume zwischen Juni 2026 und März 2027.
Bei Buchung im Standarddoppelzimmer kostet die Nacht im Aktivhotel ab 160 EUR pro Zimmer inklusive Halbpension Plus. Das Angebot ist je nach Verfügbarkeit für mindestens zwei und maximal sieben Nächte buchbar und gilt für eine/n Reisebüromitarbeitende/n und eine Begleitperson oder alternativ für zwei Kinder bis zu einem Alter von 17,99 Jahren. Die genauen Reisezeiträume des Pep-Offers sind im TUI Newsnet einsehbar.
Die Buchung erfolgt selbstständig als Optionsbuchung „Hotel Only“ (DZX1) über IRIS.plus. Anschließend ist die Vorgangsnummer per E-Mail an reisestelle@tui.at sowie an yield@tui.at zu übermitteln.
Auszeit in Südtirol
Das Hotel & Spa Sonnenparadies by Falkensteiner liegt in Terenten in Südtirol und kombiniert alpine Lage mit moderner Ausstattung. Gästen stehen ein umfangreicher Wellnessbereich sowie vielfältige Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten in der umliegenden Natur zur Verfügung. Das Haus eignet sich sowohl für Sommer- als auch für Winteraufenthalte. (red)
tui, pep, pep-angebot, falkensteiner, südtirol, agents, reisebüromitarbeiter
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
5 März 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
TUI: Update für Nahost-Reisen – gebührenfreie Stornierung möglich
Aufgrund der weiterhin angespannten Sicherheitslage...
-
Save the date: Dertour Austria Talk & Dine Sommer
Die Veranstaltungsreihe „Dertour Austria Talk...
-
TUI Ticket Shop-Webinar mit Lufthansa Group
TUI Ticket Shop lädt Agents...
-
Coral Travel vergibt "Starway World Best Hotels"-Awards 2025
Coral Travel hat auch in...
-
TUI Hotels & Resorts erweitert Portfolio in Asien und Afrika
TUI treibt die Expansion ihres...