Deutsche Nachfrage stärkt Österreich-Tourismus


Pressegespräch zur Entwicklung auf dem Markt Deutschland mit Ulf Sonntag und Sören Kliemann auf der ITB 2026
Österreich bleibt das beliebteste ausländische Kurzreiseziel der Deutschen. Das zeigt die Deutsche Reiseanalyse 2026.

Mit 15,3 Mio. Ankünften und 58,6 Mio. Nächtigungen im Kalenderjahr 2025 ist Deutschland weiterhin mit Abstand der wichtigste Herkunftsmarkt für das Urlaubsland Österreich. Im Rahmen eines Pressegesprächs auf der ITB 2026 präsentierten Ulf Sonntag, Leiter des Instituts NIT, und Sören Kliemann, Head of Market Deutschland der Österreich Werbung, aktuelle Entwicklungen.

Ungebrochenes Interesse an Österreich

Österreich war 2025 das einzige Alpenziel, das seinen Marktanteil in Deutschland steigern konnte. Insgesamt unternahmen deutsche UrlauberInnen drei Millionen Reisen mit einer Dauer von fünf oder mehr Tagen nach Österreich, ein Plus von 2% gegenüber dem Vorjahr. Während die Gesamtzahl der Kurzreisen der Deutschen rückläufig war, stieg das Kurzreisevolumen nach Österreich um 9%. Damit bleibt Österreich das beliebteste ausländische Kurzreiseziel der Deutschen.

14 Mio. Befragte in Deutschland können sich vorstellen, in den kommenden drei Jahren (2026–2028) einen Urlaub in Österreich zu verbringen. „Das ist ein sehr hohes Potenzial, das wir hier ansprechen können“, so Kliemann. In Themenfeldern wie Erholung, Landschaft, Wandern, Radfahren und Bewegung in der Natur sei das Image Österreichs gefestigt.

Sparen? Nicht beim Österreich-Urlaub

Bei den Reisevorlieben der Deutschen zeigt sich laut Analyse eine starke Dynamik Richtung Mittelmeer, auf das 44% aller Reisen entfallen. Gleichzeitig behauptet sich Österreich im Wettbewerbsumfeld mit Zuwächsen gegenüber dem Vorjahr. Das Reiseverhalten bleibt insgesamt stabil. 2025 gaben deutsche Gäste 3,7 Mrd. EUR für ihren Urlaub in Österreich aus und erreichten damit das Niveau des Vorjahres. (red) 

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

