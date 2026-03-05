Neue Führungsstruktur bei Oceania Cruises und Regent Seven Seas

Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises haben heute eine neue globale Führungsstruktur bekanntgegeben. Mit sofortiger Wirkung wurde Wesley D’Silva zum Präsidenten von Regent Seven Seas Cruises ernannt. Er berichtet an Jason Montague, der weiterhin die langfristige strategische Ausrichtung sowohl für Oceania Cruises als auch für Regent Seven Seas Cruises verantwortet.

Außerdem wurden Nathan Hickman und Shawn Tubman zu Chief Sales Officers für Oceania Cruises beziehungsweise Regent Seven Seas Cruises ernannt. In diesen Funktionen verantworten sie die globale Vertriebsleistung, die Zusammenarbeit mit Reiseberater:innen sowie die kommerzielle Weiterentwicklung in allen Märkten. Hickman berichtet an Jason Montague, während Tubman an Wesley D’Silva berichtet.

„Ich freue mich sehr, Wesley, Nathan und Shawn zu ihren neuen, wichtigen Rollen zu gratulieren“, sagte Jason Montague, Chief Luxury Officer für Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises. „Jeder von ihnen bringt außergewöhnliche Expertise und Erfahrung mit, während wir auf eine bemerkenswerte Erfolgsphase für beide Marken aufbauen. Diese gestärkte Führungsstruktur versetzt uns in die Lage, unsere strategischen Pläne zu beschleunigen, beide Marken auf ein neues Niveau zu heben und unsere Community der Reiseberater noch gezielter zu unterstützen. Reiseberater sind ein integraler Bestandteil unseres Erfolgs, und diese organisatorischen Veränderungen unterstreichen unser klares Engagement, noch mehr Chancen im Luxus- und Ultra-Luxus-Kreuzfahrtsegment zu schaffen.“

Globale Vertriebsstruktur neu gebündelt

Im Zuge der Neustrukturierung berichten die nordamerikanischen Inland-Vertriebsteams sowie die internationalen Vertriebsteams künftig an Hickman und Tubman. Dazu zählen unter anderem Brennan Quesnele (Senior Vice President North America Sales & Trade Marketing, Oceania Cruises), Jerod Evans (Vice President North America Sales, Regent Seven Seas Cruises) sowie Melaine Diaz (Vice President Sales Strategy & Trade Marketing, Regent Seven Seas Cruises).

Weitere Vertriebsverantwortliche in Großbritannien und Irland, Zentral- und Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum sowie Lateinamerika und Brasilien sind ebenfalls in die neue Struktur eingebunden. Darüber hinaus übernimmt Steve Odell künftig eine Botschafterrolle zur Unterstützung beider Marken. (red)