airtours präsentiert Luxus-Reisetrends 2026

Anspruchsvolle Reisende suchen immer gezielter nach Erfahrungen, die sich deutlich vom klassischen Urlaub unterscheiden und nicht beliebig reproduzierbar sind. Dazu zählen etwa der Zugang zu Kulturevents, abgeschiedene Naturrefugien oder hochwertige Gastronomie. Griechenland, Ägypten und die Malediven zählen dabei zu den Top-Destinationen.

„Die Erwartungen an Reisen verändern sich weiter. airtours Gäste investieren in Zeit für sich selbst, persönliche Betreuung und in Erinnerungen mit echtem Wert. Deshalb wächst das Luxussegment dynamischer als der Gesamtmarkt“, sagte Steffen Boehnke, Director airtours, anlässlich der ITB 2026. „Luxus definiert sich mehr denn je über Einzigartigkeit – je seltener ein Erlebnis, desto höher sein Wert.“ airtours greift diese Entwicklung auf und setzt 2026 neue Impulse – von ikonischer Museumsarchitektur über private Inselwelten bis hin zu internationalen Gourmet- und Luxushotspots.

Griechenland führt Sommer an

Griechenland bleibt 2026 das beliebteste Sommerziel im europäischen Luxussegment, insbesondere Kreta als erste Wahl für sehr anspruchsvolle Reisende. Ebenfalls stark nachgefragt sind Mallorca, Korfu, Kos und die Region um Thessaloniki. Die Top-Aufsteiger mit den höchsten Buchungszuwächsen sind Andalusien, Ägypten, Zypern und die deutsche Ostseeküste. In der Ferne behaupten die Malediven ihre Spitzenposition, gefolgt von Mauritius und den USA. Hohe Zuwächse verzeichnen auch die Seychellen und Kanada.

Reisen nach Maß

Individuell gestaltete Reiseerlebnisse gewinnen weiter an Bedeutung: 2026 rücken persönliche Interessen und einmalige Erfahrungen stärker in den Mittelpunkt der Reiseplanung. Die airtours private travel Manufaktur verzeichnet ein Wachstum von 40% und baut ihr Angebot gezielt aus. „Unsere kuratierten Rundreisen und Luxussafaris treffen genau die Erwartungen von Gästen, die höchste Individualität suchen“, erklärte Boehnke. Das Portfolio für Sommer 2026 reicht von privaten Safaris und Begegnungen mit Gorillas im Regenwald über exklusive Restaurantbesuche auf Spitzenniveau bis zu maßgeschneiderten Erlebnisreisen, wie meditative Aufenthalte in Klöstern Bhutans oder luxuriösen Flusskreuzfahrten auf dem Mekong.

Ägypten im Fokus

Ein besonderer Nachfragefokus liegt aktuell auf Ägypten. Auslöser ist unter anderem das neue Grand Egyptian Museum in Gizeh, das sich innerhalb kurzer Zeit zu einem der meistgewünschten Reiseanlässe entwickelt hat. airtours organisiert neben Hotels und Nilkreuzfahrten auch private Besichtigungen und exklusive Führungen durch das größte archäologische Museum der Welt. Besonders gefragt ist die zehntägige airtours-Privatreise, die den Museumsbesuch mit einem Aufenthalt in Kairo und einer individuell begleiteten Nilreise kombiniert.

Neuer Fernreise-Luxus

Die Malediven zählen weiterhin zu den wichtigsten Zielen im airtours-Portfolio und werden 2026 gezielt ausgebaut – mit klarem Fokus auf Privatsphäre, Raum und Individualität. Im Mittelpunkt stehen Resorts mit großzügigen Rückzugsbereichen und außergewöhnlichen Wohnkonzepten: Das Sechs-Sterne-Resort Here Baa Atoll Maldives bietet Villen mit bis zu 1.400 m² Wohnfläche und persönlichem Butler-Service. Im Amilla Maldives im UNESCO-Biosphärenreservat Baa-Atoll lassen sich Aufenthalte durch Übernachtungen unter freiem Himmel in transparenten Bubble-Suiten ergänzen. Ebenfalls neu im Programm ist das Mandarin Oriental Desaru Coast in Malaysien als Rückzugsort im Regenwald an der Küste von Desaru. Das Resort umfasst 44 Suiten und Villen mit Blick auf das Meer und den Dschungel, viele davon mit privaten Gärten und Pools.

Luxus bis zum Polarkreis

Luxus definiert sich 2026 zunehmend über Distanz zum Alltag. Gefragt sind Naturrefugien, Weite und Stille in abgelegenen Berg- und Küstenlandschaften. Neu im airtours-Programm ist die Octola Private Wilderness am nördlichen Polarkreis, eine auf Rückzug ausgerichtete Luxus-Lodge. „Exklusivität entsteht heute nicht mehr durch Größe, sondern durch Abgeschiedenheit“, so Boehnke.

Auch bei Luxus- und Expeditionskreuzfahrten steigt die Nachfrage nach abgeschiedenen Polarregionen. Neben dem Angebot von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten stehen vor allem zwei Reisen im Fokus: „Fly & Cruise Antarctica“ mit Silversea auf der neuen Silver Endeavour zur antarktischen Halbinsel ohne Überquerung der Drake Passage sowie die 2028 buchbare 60-tägige vollständige Umrundung der Antarktis auf der Le Commandant Charcot von Ponant entlang der rund 23.000 km langen Küstenlinie.

Gastronomie als Buchungsfaktor

Gastronomie entwickelt sich im Luxussegment zunehmend zum entscheidenden Buchungsfaktor. airtours baut Kooperationen mit Häusern auf, die Kulinarik als eigenständiges Erlebnis inszenieren. Dazu zählen internationale Gastköche, Pop-up-Restaurants, Destination Dining an Sandbänken, in Weinbergen oder an Küsten sowie Restaurantbesuche außerhalb der Resorts. (red)