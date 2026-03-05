| news | katalog » veranstalter
Mondial veröffentlicht Österreich Sommerkatalog 2026
Der neue Katalog von Mondial präsentiert auch in diesem Jahr ein breites Spektrum an Sommerurlauben in Österreich.
Mit dem Sommerkatalog 2026 bündelt Mondial Reisen erneut ein breites Angebot für Urlaub in Österreich. Präsentiert werden Naturerlebnisse in Bergregionen, Aufenthalte an Seen sowie Wellnessangebote ebenso wie Ideen für kulturell geprägte Aufenthalte in österreichischen Städten. Der Katalog richtet sich wie gewohnt sowohl an Individualreisende als auch an Gruppen.
Fokus auf Nachhaltigkeit und Beratung
Nachhaltigkeit bleibt, wie Mondial betont, ein zentrales Thema. Dafür arbeitet das Unternehmen mit zertifizierten Partnerbetrieben zusammen und setzt unter anderem Programme wie „Green Groups“ um. Ziel ist es, verantwortungsbewusste Reiseangebote kontinuierlich auszubauen. „Wir verbinden nachhaltige Konzepte mit fundierter Beratung und persönlichem Service. Österreich ist eine unserer Kernkompetenzen – wir kennen Regionen, Hotels und Besonderheiten im Detail und begleiten unsere Kund:innen von der Idee bis zur Umsetzung ihrer Reisepläne“, so Mag. Gregor Kadanka, Geschäftsführer von Mondial. Seinem Credo „Service wie damals“ mit persönlichen Gesprächen und fundierter Destinationskenntnis als Grundlage der Beratung bleibt das Unternehmen damit treu.
Künstlerisches Cover
Das Cover des neuen Sommerkatalogs 2026 von Mondial stammt wieder vom Wiener Collagen-Künstler Ben Reyer. Mit typisch österreichischen Sujets aus historischen Reisekatalogen gestaltet, verbindet es nostalgische Bildwelten mit einem zeitgemäßen Blick auf Urlaub in Österreich. (red)
mondial, sommer, sommer 2026, sommerkatalog, österreich, katalog, katalog 2026
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
5 März 2026
