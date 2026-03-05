| news | reisebuero » veranstalter
TUI: Update für Nahost-Reisen – gebührenfreie Stornierung möglich
Aufgrund der weiterhin angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten passt TUI Österreich die Umbuchungs- und Stornobedingungen für mehrere Destinationen an.
Wie TUI Österreich heute Morgen in einer weiteren Sonderaussendung an Vertriebspartner:innen mitteilte, passt der Veranstalter die Umbuchungs- und Stornoregelungen für mehrere Destinationen in der Region erneut an. Bereits bisher war eine gebührenfreie Umbuchung möglich. Nun wurde zusätzlich die gebührenfreie Stornierung freigeschaltet.
Diese gilt:
- für Anreisen bis 31.03.2026 in Zielgebieten im Nahen Osten
- für Anreisen bis 15.03.2026 bei Drehkreuzverbindungen
Hinweise:
Voraussetzung ist die entsprechende Notiz im jeweiligen Vorgang.
Umbuchungen sind technisch nur vor dem gebuchten Anreisetermin möglich. Nach Stornierung des ursprünglichen Vorgangs veranlasst TUI die Rückerstattung der Zahlung.
Aktuelle Regelungen:
Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien und Kuwait:
- Anreisen (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen) 09.03. bis einschließlich 31.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis lt. System und gebührenfreie Stornierung.
- Bisher: Reiseabsagen für Abreisen bis 08.03.2026 - gebührenfreie Umbuchung/Stornierung möglich. Aktive Stornierung durch TUI am Folgetag der Anreise.
Israel:
- Anreisen (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen) 16.03. bis einschließlich 31.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis lt. System und gebührenfreie Stornierung.
- Bisher: Reiseabsagen für Abreisen bis 15.03.2026 - gebührenfreie Umbuchung/Stornierung möglich. Aktive Stornierung durch TUI am Folgetag der Anreise.
TUI Kund:innen mit einer Drehkreuzverbindung in der Region gilt:
- Umsteigeverbindungen bis einschließlich 15.03.2026 können gebührenfrei zum aktuellen Systempreis umgebucht oder storniert werden.
Weitere Infos finden Agents unter: www.tui-newsnet.at (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
