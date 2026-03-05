tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

TUI: Update für Nahost-Reisen – gebührenfreie Stornierung möglich


Safety First - Foto: Treenoot / shutterstock.com
Aufgrund der weiterhin angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten passt TUI Österreich die Umbuchungs- und Stornobedingungen für mehrere Destinationen an.

Wie TUI Österreich heute Morgen in einer weiteren Sonderaussendung an Vertriebspartner:innen mitteilte, passt der Veranstalter die Umbuchungs- und Stornoregelungen für mehrere Destinationen in der Region erneut an. Bereits bisher war eine gebührenfreie Umbuchung möglich. Nun wurde zusätzlich die gebührenfreie Stornierung freigeschaltet.

Diese gilt:

  • für Anreisen bis 31.03.2026 in Zielgebieten im Nahen Osten
  • für Anreisen bis 15.03.2026 bei Drehkreuzverbindungen
Hinweise: 

Voraussetzung ist die entsprechende Notiz im jeweiligen Vorgang.
Umbuchungen sind technisch nur vor dem gebuchten Anreisetermin möglich. Nach Stornierung des ursprünglichen Vorgangs veranlasst TUI die Rückerstattung der Zahlung.

Aktuelle Regelungen:

Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien und Kuwait:

  • Anreisen (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen) 09.03. bis einschließlich 31.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis lt. System und gebührenfreie Stornierung.
  • Bisher: Reiseabsagen für Abreisen bis 08.03.2026 - gebührenfreie Umbuchung/Stornierung möglich. Aktive Stornierung durch TUI am Folgetag der Anreise.

Israel:

  • Anreisen (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen) 16.03. bis einschließlich 31.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis lt. System und gebührenfreie Stornierung.
  • Bisher: Reiseabsagen für Abreisen bis 15.03.2026 - gebührenfreie Umbuchung/Stornierung möglich. Aktive Stornierung durch TUI am Folgetag der Anreise.

TUI Kund:innen mit einer Drehkreuzverbindung in der Region gilt:

  • Umsteigeverbindungen bis einschließlich 15.03.2026 können gebührenfrei zum aktuellen Systempreis umgebucht oder storniert werden.

Weitere Infos finden Agents unter: www.tui-newsnet.at (red)

  tui, naher osten, sonderregelung, umbuchung, stornierung, iran, israel, vae, dubai

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



