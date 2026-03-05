TUI: Update für Nahost-Reisen – gebührenfreie Stornierung möglich

Wie TUI Österreich heute Morgen in einer weiteren Sonderaussendung an Vertriebspartner:innen mitteilte, passt der Veranstalter die Umbuchungs- und Stornoregelungen für mehrere Destinationen in der Region erneut an. Bereits bisher war eine gebührenfreie Umbuchung möglich. Nun wurde zusätzlich die gebührenfreie Stornierung freigeschaltet.

Diese gilt:

für Anreisen bis 31.03.2026 in Zielgebieten im Nahen Osten

für Anreisen bis 15.03.2026 bei Drehkreuzverbindungen

Hinweise:

Voraussetzung ist die entsprechende Notiz im jeweiligen Vorgang.

Umbuchungen sind technisch nur vor dem gebuchten Anreisetermin möglich. Nach Stornierung des ursprünglichen Vorgangs veranlasst TUI die Rückerstattung der Zahlung.

Aktuelle Regelungen:

Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien und Kuwait:

Anreisen (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen) 09.03. bis einschließlich 31.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis lt. System und gebührenfreie Stornierung.

Bisher: Reiseabsagen für Abreisen bis 08.03.2026 - gebührenfreie Umbuchung/Stornierung möglich. Aktive Stornierung durch TUI am Folgetag der Anreise.

Israel:

Anreisen (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen) 16.03. bis einschließlich 31.03.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis lt. System und gebührenfreie Stornierung.

Bisher: Reiseabsagen für Abreisen bis 15.03.2026 - gebührenfreie Umbuchung/Stornierung möglich. Aktive Stornierung durch TUI am Folgetag der Anreise.

TUI Kund:innen mit einer Drehkreuzverbindung in der Region gilt:

Umsteigeverbindungen bis einschließlich 15.03.2026 können gebührenfrei zum aktuellen Systempreis umgebucht oder storniert werden.

Weitere Infos finden Agents unter: www.tui-newsnet.at (red)