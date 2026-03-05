| news | schulung » reisebuero
Save the date: Dertour Austria Talk & Dine Sommer
Die Veranstaltungsreihe „Dertour Austria Talk & Dine Sommer“ macht im Mai in Bozen, Innsbruck und Salzburg Station.
Gemeinsam mit ausgewählten Partnern lädt Dertour Austria im Mai 2026 wieder zu den traditionellen Abendveranstaltungen ein. Neben Destinationstipps und Insiderwissen erwarten die Teilnehmenden Gewinnspiele sowie Zeit zum Netzwerken und Austauschen in entspannter Atmosphäre. Die Anmeldung ist bereits über ComeCloser möglich.
Mit dabei sind Constantinou Bros Hotels, die ihre Häuser auf Zypern vorstellen, Meliá Hotels International mit Resorts in Spanien sowie Haadtien Beach Resort und The Beach Club by Haadtien mit Angeboten in Thailand. Darüber hinaus informiert der Flughafen Salzburg in Innsbruck und Salzburg über Neuigkeiten zu seinen Flugplänen.
Termine & Locations:
- Bozen: 5. Mai 2026, ab 18:30 Uhr - Parkhotel Laurin, Laurinstraße 4, 39100 Bozen
- Innsbruck: 6. Mai Mai 2026, ab 18:30 Uhr - Casino Innsbruck, Salurnerstraße 15, 6020 Innsbruck
- Salzburg: 7. Mai 2026, ab 18:30 Uhr - Steinlechner, Aigner Str. 4, 5020 Salzburg
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
