| news | schulung » reisebuero
TUI Ticket Shop-Webinar mit Lufthansa Group
TUI Ticket Shop lädt Agents am 10. März 2026 zu einer gemeinsamen Online-Schulung mit dem Airline-Partner ein.
Das Webinar in Zusammenarbeit mit der Lufthansa Group findet am Dienstag, 10. März 2026, von 12:30 bis 13:15 Uhr statt. Präsentiert werden die neuen Reisekabinen Allegris und Swiss Senses. Darüber hinaus erhalten TeilnehmerInnen Informationen zu den Buchungsmöglichkeiten der Lufthansa Group PEP-Tarife im Air Cruiser sowie zum FlexStorno-Produkt des TUI Ticket Shops.
Anmeldung HIER
Auch Agenturen ohne TUI Agenturnummer oder Newsnet‑Zugang können an der Online-Schulung teilnehmen - dafür einfach per E‑Mail an vertrieb@tuiticketshop.at anmelden. (Red)
tui, tui ticket shop, webinar, einladung, shulung, online-schulung, agents
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
