TUI Ticket Shop-Webinar mit Lufthansa Group

Das Webinar in Zusammenarbeit mit der Lufthansa Group findet am Dienstag, 10. März 2026, von 12:30 bis 13:15 Uhr statt. Präsentiert werden die neuen Reisekabinen Allegris und Swiss Senses. Darüber hinaus erhalten TeilnehmerInnen Informationen zu den Buchungsmöglichkeiten der Lufthansa Group PEP-Tarife im Air Cruiser sowie zum FlexStorno-Produkt des TUI Ticket Shops.

Anmeldung HIER

Auch Agenturen ohne TUI Agenturnummer oder Newsnet‑Zugang können an der Online-Schulung teilnehmen - dafür einfach per E‑Mail an vertrieb@tuiticketshop.at anmelden. (Red)