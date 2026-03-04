nicko cruises stellt Programm 2027/28 vor

Vorgestellt wurde das Programm von Guido Laukamp, Geschäftsführer der nicko cruises Schiffsreisen GmbH, im Rahmen des Pressegesprächs auf der ITB. Im Mittelpunkt des Kreuzfahrtjahrs 2027/28 stehen ein geplanter Schiffsneubau als Ergänzung der Rhein-Flotte, die Rückkehr nach China, ein neues Zielgebiet in Frankreich sowie die Route der Weltreise 2027/28 mit dem Hochseeschiff Vasco da Gama.

Schiffsneubau für den Rhein 2028

Mit großer Freude kündigte Laukamp den geplanten Neubau eines weiteren Flusskreuzfahrtschiffes für das Jahr 2028 an. Der 135m lange und 11,4m breite Neubau soll an die Konzepte von nickoSPIRIT und nickoVISION anknüpfen. Das neue Schiff soll Platz für 212 Passagiere und 50 Crewmitglieder bieten und zukünftig auf dem Rhein bis Basel, auf der Mosel bis Trier sowie auf den Gewässern Hollands und Belgiens unterwegs sein. An Bord sind unter anderem drei Restaurants, ein Fitness- und Spa-Bereich sowie großzügige Glasflächen und offene Deckbereiche vorgesehen.

Kreuzfahrt-Comeback in China

Weiters gab das Unternehmen bekannt, mit der Victoria Sabrina auf den Yangtze zurückzukehren. Die 14-tägige Reise verbindet Metropolen wie Shanghai und Peking mit kulturellen Höhepunkten wie der Terrakotta-Armee, der Verbotenen Stadt und der Chinesischen Mauer. Neben Landausflügen stehen Landschaftspanoramen entlang des Flusses im Mittelpunkt des Programms.

Neue Route durch das Bordelais

Außerdem neu: Eine achttägige Flusskreuzfahrt mit der Cyrano de Bergerac, die künftig durch das Bordelais führt. Ab Bordeaux verläuft die Route über Garonne, Dordogne und Gironde durch das renommierte Weinanbaugebiet im Südwesten Frankreichs. Stationen sind unter anderem Médoc, Blaye, Libourne und Saint-Émilion. Auch Bordeaux sowie die Dune du Pilat sind Bestandteil des Programms.

Weltreise mit der Vasco da Gama 2027/28

Am 4. November 2027 startet die Vasco da Gama in Lissabon zu ihrer fünften Weltreise. In 172 Tagen werden 88 Häfen in 48 Ländern angelaufen, darunter Ziele in der Karibik, Mittel- und Südamerika, der Südsee, Australien, Südostasien sowie im Indischen Ozean und im südlichen Afrika. Die Reise endet am 24. April 2028 wieder in Lissabon. Alternativ zur gesamten Route können Kund:innen auch die sogenannte „kleine Weltreise“ buchen: Diese führt in 125 Tagen von Panama-Stadt bis Lissabon (21. Dezember 2027 – 24. April 2028).

Auch 2027/28 sind alle neun Routen der Weltreise wieder einzeln und kombiniert als Fernreisen buchbar. Die Kreuzfahrten sind ab 30. Juni 2026 online buchbar, der Katalog erscheint am 2. Juli 2026. Im Anschluss an die Weltreise ist die Vasco da Gama 2028 zu den Traumzielen West- und Nordeuropas, der Ostsee und des Mittelmeers unterwegs. (Red)