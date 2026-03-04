tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Coral Travel vergibt "Starway World Best Hotels"-Awards 2025


Foto: Reinhard Sommer
Gruppenfoto der Gewinner:innen
Foto: Reinhard Sommer
Koray Cavdir
Foto: Reinhard Sommer
Location der Gala: AXICA Kongress- und Tagungszentrum am Pariser Platz

Coral Travel hat auch in diesem Jahr im Rahmen der ITB Berlin die „Starway World Best Hotels“-Awards an jene Häuser mit der höchsten Gästezufriedenheit verliehen.

Die Preisverleihung durch Coral Travel fand gestern Abend, 3. März 2026, im AXICA Kongress- und Tagungszentrum am Pariser Platz statt. Hier wurden die zahlreichen Gäste und Preisträger mit einem Begrüßungscocktail empfangen. Im Anschluss bot ein festliches Galadinner den passenden Rahmen für Austausch, Networking und die feierliche Ehrung der Gewinner:innen. Prämiert wurden Hotels, die im Bewertungszeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember 2025 die höchste Kundenzufriedenheit erzielten.

Bewertungskriterien und Gewinnerhotels

Die Ranglisten basieren auf Gästebewertungen aus 6.611 Hotels in 25 Destinationen. Bewertet wurden Servicequalität, Zimmer- und Hotelstandard, Gastronomie, Umweltbewusstsein, Garten- und Poolanlagen, Sauberkeit, Kinderangebote sowie Unterhaltungs- und Sportprogramme – unabhängig von der offiziellen Sternekategorie. Ausgezeichnet wurden 100 Hotels mit den höchsten Zufriedenheitswerten, 25 kinder- und familienfreundliche Hotels, 20 umweltfreundliche Hotels und erstmals 10 Erwachsenen-Hotels (Adults Only).

In der Gesamtwertung der „Top 100 World Best Hotels“ belegte das Gloria Serenity Resort den ersten Platz, gefolgt vom Maxx Royal Belek Golf Resort und dem Blue Waters Club. Bei den kinder- und familienfreundlichen Hotels siegte der Blue Waters Club, gefolgt vom Pickalbatros White Beach und dem Maxx Royal Belek Golf Resort. Die umweltfreundlichen Hotels wurden vom Maxx Royal Kemer Resort, dem Gloria Serenity Resort und dem Akra Kemer angeführt. In der neuen Kategorie ‚Erwachsenen-Hotels‘, in der heuer erstmals Preise vergeben wurden, setzte sich das Rixos Sharm el Sheikh vor dem Trendy Palm Beach sowie dem Balmy Beach Resort Kemer durch.

Strategie und Wachstumskurs

Eröffnet wurde der Abend von Koray Çavdır, Geschäftsführer der Coral Travel Group für die Region Mitteleuropa (Deutschland, Österreich, Schweiz). Er verwies auf die strategische Ausrichtung auf technologische Weiterentwicklung des Unternehmens und sagte dazu: „Wir haben uns in Europa erfolgreich etabliert und zählen heute zu den führenden Anbietern im Markt. Dabei entwickeln wir uns konsequent vom Spezialisten zum breit aufgestellten Generalisten, mit einem kontinuierlich erweiterten Portfolio an Zielgebieten und marktübergreifenden Cross-Selling-Strategien." Mit Blick auf die Entwicklung in der DACH-Region betonte Çavdır, dass in den vergangenen zwei Jahren ein Gästewachstum von mehr als 70% erzielt werden konnte. V

orstandsvorsitzender Ayhan Bektaş erklärte in seiner Rede, dass die Coral Travel Group seit 1992 über 39 Mio. Gäste betreut hat. Aktuell ist das Unternehmen mit 37 Gesellschaften in 21 Ländern und mehr als 6.000 Mitarbeitenden aktiv und betreut jährlich rund 3,81 Mio. Reisende. Für 2026 ist eine Steigerung auf über 4,23 Mio. Gäste geplant. (red) 

  coral, coral travel, starway, starway awards, award, hotel, hotelauszeichnung, auszeichnung, itb, itb berlin, koray cavdir

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
4 März 2026

15:56
Iran - Rückflug von 151 Österreicher:innen aus Maskat
15:45
nicko cruises stellt Programm 2027/28 vor
14:15
TUI Ticket Shop-Webinar mit Lufthansa Group
14:15
Coral Travel vergibt "Starway World Best Hotels"-Awards 2025
12:22
TUI Hotels & Resorts erweitert Portfolio in Asien und Afrika
11:17
ITB Berlin: DRV präsentiert Sommerreisetrends 2026
09:55
PEP-Tarife von NCL - Stand 4. März 2026

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.