Die Preisverleihung durch Coral Travel fand gestern Abend, 3. März 2026, im AXICA Kongress- und Tagungszentrum am Pariser Platz statt. Hier wurden die zahlreichen Gäste und Preisträger mit einem Begrüßungscocktail empfangen. Im Anschluss bot ein festliches Galadinner den passenden Rahmen für Austausch, Networking und die feierliche Ehrung der Gewinner:innen. Prämiert wurden Hotels, die im Bewertungszeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember 2025 die höchste Kundenzufriedenheit erzielten.

Bewertungskriterien und Gewinnerhotels

Die Ranglisten basieren auf Gästebewertungen aus 6.611 Hotels in 25 Destinationen. Bewertet wurden Servicequalität, Zimmer- und Hotelstandard, Gastronomie, Umweltbewusstsein, Garten- und Poolanlagen, Sauberkeit, Kinderangebote sowie Unterhaltungs- und Sportprogramme – unabhängig von der offiziellen Sternekategorie. Ausgezeichnet wurden 100 Hotels mit den höchsten Zufriedenheitswerten, 25 kinder- und familienfreundliche Hotels, 20 umweltfreundliche Hotels und erstmals 10 Erwachsenen-Hotels (Adults Only).

In der Gesamtwertung der „Top 100 World Best Hotels“ belegte das Gloria Serenity Resort den ersten Platz, gefolgt vom Maxx Royal Belek Golf Resort und dem Blue Waters Club. Bei den kinder- und familienfreundlichen Hotels siegte der Blue Waters Club, gefolgt vom Pickalbatros White Beach und dem Maxx Royal Belek Golf Resort. Die umweltfreundlichen Hotels wurden vom Maxx Royal Kemer Resort, dem Gloria Serenity Resort und dem Akra Kemer angeführt. In der neuen Kategorie ‚Erwachsenen-Hotels‘, in der heuer erstmals Preise vergeben wurden, setzte sich das Rixos Sharm el Sheikh vor dem Trendy Palm Beach sowie dem Balmy Beach Resort Kemer durch.

Strategie und Wachstumskurs

Eröffnet wurde der Abend von Koray Çavdır, Geschäftsführer der Coral Travel Group für die Region Mitteleuropa (Deutschland, Österreich, Schweiz). Er verwies auf die strategische Ausrichtung auf technologische Weiterentwicklung des Unternehmens und sagte dazu: „Wir haben uns in Europa erfolgreich etabliert und zählen heute zu den führenden Anbietern im Markt. Dabei entwickeln wir uns konsequent vom Spezialisten zum breit aufgestellten Generalisten, mit einem kontinuierlich erweiterten Portfolio an Zielgebieten und marktübergreifenden Cross-Selling-Strategien." Mit Blick auf die Entwicklung in der DACH-Region betonte Çavdır, dass in den vergangenen zwei Jahren ein Gästewachstum von mehr als 70% erzielt werden konnte. V

orstandsvorsitzender Ayhan Bektaş erklärte in seiner Rede, dass die Coral Travel Group seit 1992 über 39 Mio. Gäste betreut hat. Aktuell ist das Unternehmen mit 37 Gesellschaften in 21 Ländern und mehr als 6.000 Mitarbeitenden aktiv und betreut jährlich rund 3,81 Mio. Reisende. Für 2026 ist eine Steigerung auf über 4,23 Mio. Gäste geplant. (red)