TUI Hotels & Resorts erweitert Portfolio in Asien und Afrika

Die TUI Group setzt die Wachstumsstrategie ihres Geschäftsfeldes TUI Hotels & Resorts fort. Mit neuen Hotels und Vertragsabschlüssen in Asien und Afrika sowie der Buchungsfreigabe für einen neuen Robinson Club auf den Kapverden erweitert der Konzern gezielt sein internationales Portfolio. Im Fokus stehen dabei etablierte wie auch neue Urlaubsdestinationen mit internationaler Nachfrage und Ganzjahrespotenzial.

„TUI Hotels & Resorts entwickelt sich weltweit sehr dynamisch. Mit unseren Marken wie Robinson, TUI Blue und Riu bauen wir das Portfolio Schritt für Schritt aus. Heute gehören zwölf Hotelmarken mit mehr als 460 Hotels weltweit zu TUI Hotels & Resorts, über 70 weitere Hotels sind bereits in Planung. Damit stärken wir unsere internationale Präsenz, erschließen neue Märkte und schaffen zugleich attraktive Angebote für unterschiedliche Zielgruppen“, sagt Artur Gerber, Co-CEO TUI Hotels & Resorts.

Projekte in Asien

Asien bleibt ein wesentlicher Pfeiler der Wachstumsstrategie von TUI Hotels & Resorts. In China und Südostasien betreibt TUI inzwischen 25 Hotels seiner eigenen Marken, mehr als 30 weitere Projekte befinden sich in der Planung. Ein aktueller Meilenstein wurde nun im Rahmen der ITB Berlin bekannt gegeben: und zwar der Abschluss eines Managementvertrags mit Shanghai Donghu (Group) Co., Ltd. für das TUI Blue Yangtze Shanghai. Das Fünf-Sterne-Hotel mit 103 Zimmern entsteht in einem historischen Gebäude nahe dem People’s Square in Shanghai und soll am 1. Juni 2026 eröffnen.

Darüber hinaus plant TUI die Eröffnung des ersten TUI Blue Hotels in Japan. Das Ganzjahres-Bergresort auf Hokkaido soll sich an internationale Gäste richten und Wintersport- sowie Naturangebote mit Lifestyle-Hotellerie verbinden. Weitere Projekte sind unter anderem in Vietnam vorgesehen.

Projekte in Afrika

Auch in Afrika setzt TUI Hotels & Resorts seinen Wachstumskurs schrittweise fort. In Nordafrika ist der Konzern bereits stark vertreten und plant unter anderem ein neues Resort für die Clubmarke TUI Magic Life in Agadir. Gleichzeitig baut TUI seine Präsenz in West- und Ostafrika weiter aus, etwa mit dem ersten TUI Blue Hotel in Gambia sowie weiteren Projekten in Sansibar.

Buchungsstart für Robinson Boa Vista

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die heutige Buchungsfreigabe für den neuen Robinson Boa Vista. Die Eröffnung ist für den 6. März 2027 geplant. Die Anlage verfügt über 322 Zimmer, darunter 20 Juniorsuiten und 10 Deluxe Suiten mit Blick auf Meer und Dünen. Mit seinem FOR ALL-Konzept richtet sich der neue Club gleichermaßen an Paare, Familien, Alleinreisende und Freundesgruppen. Zum Angebot zählen Sportmöglichkeiten wie Beachvolleyball, Tennis, Padel und Pickleball, ein SPA- und Wellnessbereich sowie das All-Inclusive-Konzept mit kapverdischen Spezialitäten, internationaler Küche, Themen-Buffets und Live-Cooking-Formaten. (red)