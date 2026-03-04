| news | schiff » reisebuero
PEP-Tarife von NCL - Stand 4. März 2026
Die Reederei Norwegian Cruise Line (NCL) stellt die aktuellste Version ihrer PEP-Tarife bis Frühjahr 2028 bereit.
Erfahrungen aus erster Hand machen es so viel einfacher zu verkaufen, das weiß auch die internationale Reederei NCL und bietet Agents zahlreiche PEP-Angebote. Damit können ReisebüromitarbeiterInnen neben einzigartigen Schiffe & Routen auch das Gesundheits- und Sicherheitskonzept live kennenlernen.
PEP-Tarife für Reiseexperten
Anbei eine Liste mit allen aktuellen Sonderangeboten für Kreuzfahrten bis März 2028, die für Mitarbeitende der Reisebranche gültig und in EUR und USD erhältlich sind.
Agents, die sich für den Euro-Tarife entscheiden, können sich darüber hinaus für 7-tägige Kreuzfahrten ab 279 EUR das attraktive Free at Sea-Angebot für sicher. Damit erhalten Reisende bis Extras wie das Premium-Getränkepaket, WLAN-Minuten oder Ermäßigungen auf Landausflüge.
Für eine noch höhere Ersparnis können Reiseexperten der NCL-Schulungsplattform beitreten, denn mit jedem Fortschritt in den Kursen und Leistungsstufen erhalten die Absolventen höhere Rabatte auf Kreuzfahrten.
Weitere Informationen:
Die Preise gelten nur für MitarbeiterInnen der Reisebranche (z. B. Fluggesellschaft, Reisebüro, Hotel, Autovermietung) mit einer Kopie des Unternehmensausweises zur Überprüfung. Familie und Freunde sind berechtigt, solange sie zusammen mit einem Mitarbeitenden der Reisebranche in derselben Kabine reisen.
Alle Preise unterliegen der Verfügbarkeit und können sich ändern.
Weitere Informationen unter: norwegiancentral.com
Buchungen und Informationen unter: Vacation at Sea | pepXpress | meinpep | LufthansaTravelGate | PepCruise (red)
PEP-Tarife von NCL - Stand 4. März 2026
Datei:
2026-03-02-09-09-12 Interline CE Pricing Report (CM127).xlsx
Dateigröße ca. 268,63kB
ncl, norwegian cruise line, pep, agent-pep, agents, pep-raten, pep-angebote, kreuzfahrt, schiff, kreuzfahrtschiff, agents only
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
4 März 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
nicko cruises stellt Programm 2027/28 vor
Im Rahmen der ITB Berlin...
-
TUI Ticket Shop-Webinar mit Lufthansa Group
TUI Ticket Shop lädt Agents...
-
TUI: Sonderumbuchungsregelung für Nahost-Reisen
Aufgrund der angespannten Sicherheitslage im...
-
Havila Voyages bietet "Lofoten Coastal Stopover"
Mit „Lofoten Coastal Stopover“ kombiniert...
-
Lernidee kündigt viertes Boutique-Schiff für Süd-Laos an
Lernidee erweitert das Mekong-Portfolio ab...