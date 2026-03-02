Deutsche Pilotengewerkschaft verzichtet diese Woche auf Streiks

Die aktuellen Entwicklungen stellen Fluggesellschaften, Crews und Passagiere vor erhebliche Herausforderungen - wegen des Iran-Kriegs ist der Luftverkehr im Nahen Osten stark gestört und tausende Urlauber:innen aus der ganzen Welt sitzen im Kriegsgebiet fest. "In der gegenwärtigen Situation haben insbesondere Rückführungsflüge, die Sicherheit der Passagiere sowie die Aufrechterhaltung der Versorgung über die Luftfracht höchste Priorität."

Die Lufthansa hat Flüge zu mehreren Zielen im Nahen Osten bis 8. März ausgesetzt und meidet den Luftraum in der Region weitgehend.

Urabstimmung bei Cityline und Lufthansa

Kürzlich hatten sich die Pilot:innen der Lufthansa-Tochter Cityline in einer Urabstimmung streikbereit erklärt. Auch bei der Lufthansa-Kerngesellschaft legten Pilot:innen vor wenigen Wochen für einen Tag die Arbeit nieder. Dadurch fielen über 800 Flüge mit rund 100.000 Passagier:innen aus. VC Cockpit betont, dass der Tarifkonflikt weiterhin besteht und langfristige Arbeitskampfmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden. „Wir beobachten die Lage und bewerten die Situation kontinuierlich neu“, so die Gewerkschaft. (APA / red)