Flughafen Innsbruck: Mehr Amsterdam-Flüge im Sommer 2026
Im Sommerflugplan 2026 wird die Strecke nach Amsterdam Airport Schiphol von zwei auf bis zu vier wöchentliche Verbindungen ausgebaut.
Ab 12. April 2026 nimmt die niederländische Fluggesellschaft Transavia, eine 100-prozentige Tochter von KLM, für den gesamten Sommerflugplan einen dritten wöchentlichen Flug zwischen Innsbruck und Amsterdam auf. Von 29. Juni bis 23. August 2026 wird das Angebot um eine vierte Rotation pro Woche erweitert. Mit der zusätzlichen Frequenz steigt die Kapazität auf der Strecke deutlich. Der Flughafen rechnet mit mehreren Tausend zusätzlichen Passagier:innen.
Amsterdam unter den Top-Destinationen
Die Niederlande – insbesondere Amsterdam – zählen zu den Top-3-Destinationen ab Innsbruck. Entsprechend hat sich Transavia in den vergangenen Jahren zu einer der aufkommensstärksten Airlines am Standort entwickelt. Die Verdoppelung des Sommerangebots trägt der anhaltend hohen Nachfrage Rechnung und setzt zugleich Impulse für Tourismus und Wirtschaft in Tirol.
Flugplan Sommer 2026 im Überblick
- April, Mai, September, Oktober: 3x wöchentlich (Mittwoch, Samstag, Sonntag)
- Juni: bis zu 4x wöchentlich (Montag, Mittwoch, Samstag, Sonntag)
- Juli: 4x wöchentlich (Montag, Mittwoch, Samstag, Sonntag)
- August: bis zu 4x wöchentlich (Montag, Mittwoch, Samstag, Sonntag)
