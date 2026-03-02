tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Flughafen Innsbruck: Mehr Amsterdam-Flüge im Sommer 2026


transavia am Flughafen Innsbruck
Im Sommerflugplan 2026 wird die Strecke nach Amsterdam Airport Schiphol von zwei auf bis zu vier wöchentliche Verbindungen ausgebaut. 

Ab 12. April 2026 nimmt die niederländische Fluggesellschaft Transavia, eine 100-prozentige Tochter von KLM, für den gesamten Sommerflugplan einen dritten wöchentlichen Flug zwischen Innsbruck und Amsterdam auf. Von 29. Juni bis 23. August 2026 wird das Angebot um eine vierte Rotation pro Woche erweitert. Mit der zusätzlichen Frequenz steigt die Kapazität auf der Strecke deutlich. Der Flughafen rechnet mit mehreren Tausend zusätzlichen Passagier:innen.

Amsterdam unter den Top-Destinationen

Die Niederlande – insbesondere Amsterdam – zählen zu den Top-3-Destinationen ab Innsbruck. Entsprechend hat sich Transavia in den vergangenen Jahren zu einer der aufkommensstärksten Airlines am Standort entwickelt. Die Verdoppelung des Sommerangebots trägt der anhaltend hohen Nachfrage Rechnung und setzt zugleich Impulse für Tourismus und Wirtschaft in Tirol. 

Flugplan Sommer 2026 im Überblick
  • April, Mai, September, Oktober: 3x wöchentlich (Mittwoch, Samstag, Sonntag)
  • Juni: bis zu 4x wöchentlich (Montag, Mittwoch, Samstag, Sonntag)
  • Juli: 4x wöchentlich (Montag, Mittwoch, Samstag, Sonntag)
  • August: bis zu 4x wöchentlich (Montag, Mittwoch, Samstag, Sonntag)

(red)

  flughafen innsbruck, innsbruck, flughafen, flug, tirol, amsterdam, transavia

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
2 März 2026

16:39
Deutsche Pilotengewerkschaft verzichtet diese Woche auf Streiks
16:02
Flughafen Innsbruck: Mehr Amsterdam-Flüge im Sommer 2026
14:08
Havila Voyages bietet "Lofoten Coastal Stopover"
12:18
ÖGVS-Branchenmonitor 2026: TUI erneut an der Spitze
11:59
Die Weinstraße durch den pazifischen Nordwesten
10:00
DZT setzt 2026 auf Kultur, Kulinarik und Natur
09:01
Lernidee kündigt viertes Boutique-Schiff für Süd-Laos an

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.