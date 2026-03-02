Havila Voyages kündigt ein neues Stopover-Paket für die Lofoten an, bei dem ein mehrtägiger Landaufenthalt auf der Postschiffroute erstmals integraler Bestandteil der Reise ist. Gäste können in Svolvær 2–3 Nächte im Thon Hotel Svolvær verbringen und anschließend nahtlos in derselben Kabinenkategorie ihre Küstenreise fortsetzen. Ziel ist es, den Reisenden mehr Zeit für lokale Erlebnisse, Natur, Kultur und Kulinarik zu geben, bevor die Reise entlang der norwegischen Küste weitergeht. Lofoten Coastal Stopover kann ab Kalenderwoche 12 gebucht werden, die ersten Abfahrten finden im Mai 2026 statt.

Neues Konzept für die Küstenroute

Das Stopover-Paket bricht mit dem traditionellen linearen Kreuzfahrtformat, bei dem Landprogramme meist nur vor oder nach der Reise stattfinden. Während ihres Aufenthalts im Thon Hotel Svolvær nahe dem Hafen können sich Reisende über eine digitale Plattform Aktivitäten wie Seeadlersafaris, Kajakfahrten, lokale kulinarische Erlebnisse, Museen, Bergwanderungen oder geführte Touren buchen. Bent Martini, CEO von Havila Voyages, erklärt zum neuen Angebot: „Wir sehen eine klare Entwicklung auf dem Markt, bei der Reisende mehr Zeit an Land, tiefergehende Erlebnisse und größere Flexibilität wünschen. Mit dem Lofoten Coastal Stopover möchten wir dieser Nachfrage gerecht werden – mit einer Lösung, die in die Küstenroute integriert ist und eine nahtlose Fortsetzung der Reise ermöglicht.“

Weitere Stopovers geplant

Der Lofoten Coastal Stopover ist der erste Schritt einer umfassenderen Initiative unter dem Konzeptnamen Coastal Stopover, die längere Zwischenstopps entlang der Küstenroute vorsieht. Martini ergänzt: „Wir befinden uns bereits in der Planungsphase für ähnliche Modelle in mehreren Häfen entlang der Route in beide Richtungen. Ziel ist es, unseren Gästen mehr Wahlfreiheit zu bieten und gleichzeitig die lokale Wertschöpfung zu stärken.“

Die Lofoten erkunden

Die Lofoten sind bekannt für ihre markanten Berge, geschützten Fischerdörfer, Nordlichter, Mitternachtssonne und jahrtausendealte Kulturgeschichte. Traditionell beschränkten sich Aufenthalte in Stamsund und Svolvær auf wenige Stunden im Hafen. Das neue Stopover-Modell ermöglicht es Gästen, die Landschaften, lokale Küche, Kultur und Menschen intensiver zu erleben, wodurch auch die lokale Wirtschaft gestärkt wird. (red)