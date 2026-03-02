ÖGVS-Branchenmonitor 2026: TUI erneut an der Spitze

TUI wurde in der branchenübergreifenden Online‑Befragung der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) in Zusammenarbeit mit dem Magazin trend in diesem Jahr mit insgesamt 29 Auszeichnungen geehrt und zählt erneut zu den Kundenlieblingen unter Reiseveranstaltern, Reiseportalen, Reisebüros und Kreuzfahrtanbietern.

Spitzenbewertungen für alle Bereiche

Im Reiseveranstalter-Ranking belegte TUI Österreich in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis jeweils den ersten Platz. Damit erhielt das Unternehmen in allen drei Kategorien den Titel „Branchen-Champion“ sowie „Kunden-Champion“. TUI Das Reisebüro sicherte sich erneut den ersten Platz in der Kategorie Kundenzufriedenheit unter den österreichischen Reisebüros und den Titel „Branchen-Champion“. Die Website TUI.at rangiert wieder auf Platz eins im Kundenservice unter den Reise- und Flugbuchungsportalen und darf sich sowohl „Kunden-“ als auch „Branchen-Champion“ nennen. Auch TUI Cruises wurde unter den Kreuzfahrtanbietern in Österreich in den Kategorien Kundenzufriedenheit und Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet.

„Die Auszeichnungen der ÖGVS zeigen einmal mehr, dass unsere Kund:innen die Qualität unserer Angebote und unseres Services schätzen. Sie sind zugleich eine Anerkennung für die tägliche Arbeit unserer Teams in den Reisebüros, an Bord von TUI Cruises sowie in allen Servicebereichen. Das motiviert uns, diese Standards weiter auszubauen und unseren Gästen auch künftig ein verlässlicher Partner für ihren Urlaub zu sein“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer der TUI Österreich. „Dieses Jahr legen wir einen klaren Fokus auf eine noch bessere Personalisierung des Reiseerlebnisses unserer Gäste – von der Inspiration über die Buchung bis hin zur Betreuung während und nach der Reise“, führt Math weiter aus.

Österreichweite Befragung:

Für das diesjährige Ranking führte die ÖGVS zwischen November und Dezember 2025 eine Onlineumfrage durch. Mehr als 370.000 Unternehmensbewertungen zu insgesamt 1.958 Unternehmen aus 184 Branchen wurden dabei berücksichtigt. (red)