DZT setzt 2026 auf Kultur, Kulinarik und Natur

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) bündelt ihre internationale Vermarktung 2026 in vier globalen Kampagnen sowie drei Themenschwerpunkten. Im Fokus stehen Städte- und Kulturreisen, kulinarische Erlebnisse sowie nachhaltige Naturangebote. Ziel ist es, neue potenzielle Deutschlandurlauber zu begeistern und zugleich Stammgästen neue Impulse zu geben, wieder nach Deutschland zu reisen. Nach Angaben von Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, generierten internationale Gäste 2025 Reiseausgaben in Höhe von 78,5 Mrd. EUR und trugen damit wesentlich zur Wertschöpfung in der mittelständisch geprägten Tourismuswirtschaft bei. Die neuen Kampagnen 2026 sollen die Wettbewerbsposition Deutschlands als Incoming-Destination weiter stärken.

„Your Next Stop: Travel Destination Germany“

Städtetrips gehören laut einer exklusiven Studie des Marktforschungsunternehmens Appinio zu den Top-3-Interessen internationaler Reisender. Deutschland überzeugt mit seiner weltoffenen Kulturszene und einem vielfältigen urbanen Leben und gilt damit als Städtereiseziel Nummer 1 für europäische Gäste. Um das Incoming-Geschäft im Städtetourismus weiter zu stärken, setzt die DZT auf die Inspirationskampagne „Your Next Stop: Travel Destination Germany“ auf den Kanälen von Expedia. Thematisiert werden sowohl das urbane Lebensgefühl der Metropolen als auch das besondere Flair kleinerer Städte.

Kulinarik als Erlebnisfaktor

Das Erleben von lokaler Kulinarik ist nach dem Entdecken von Kulturerbe und Sehenswürdigkeiten die meistgenannte Aktivität von internationalen Städte- und Kulturreisenden – so die Analyse der Appinio-Studie. Die DZT-Kampagne „Culinary Germany“ verfolgt daher das Ziel, Deutschland weltweit als vielseitige und attraktive kulinarische Reisedestination mit einer starken Gastgeberkultur zu positionieren. Dabei werden saisonale Besonderheiten ebenso in Szene gesetzt wie regionale Spezialitäten. Herzstück der Kampagne ist ein digitales Widget, das auf Basis individueller Interessen Regionen und konkrete Empfehlungen aus dem DZT-Knowledge-Graph ausspielt – darunter Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels sowie Food-Events und Weinfeste.

Nachhaltigkeit unter neuem Claim

Die mehrfach international ausgezeichnete Nachhaltigkeitskampagne „Simply Feel Good“ wird 2026 unter dem neuen Claim „Feel Good – Erlebnisse, die bleiben“ weitergeführt. Ziel ist die Positionierung Deutschlands als Destination mit zertifizierten nachhaltigen Angeboten in Stadt und Natur.

Fokus auf Vorweihnachtszeit

Mit „Season’s Greetings from Germany“ bewirbt die DZT erneut Reisen in der Vorweihnachtszeit. Fast jede fünfte internationale Übernachtung entfällt auf November und Dezember. Besonders Städte mit großen Weihnachtsmärkten wie München, Köln, Frankfurt und Nürnberg verzeichnen hohe Nachfrage. Laut Deutschem Schaustellerverband wurden 2024 auf Weihnachtsmärkten Umsätze von 4,17 Mrd. EUR erzielt, weitere 4,88 Mrd. EUR außerhalb der Veranstaltungsgelände. Ein Widget auf der Kampagnenseite ermöglicht die Suche nach mehr als 3.400 Weihnachtsmärkten bundesweit.

Drei Themenschwerpunkte 2026

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Bayreuther Festspiele setzt die DZT einen Kulturschwerpunkt rund um Wirkungsstätten von Richard Wagner. Neben Bayreuth werden unter anderem Leipzig, Dresden, Eisenach und Nürnberg beworben. Bayreuth wurde 2026 zudem als einzige deutsche Stadt in die Liste „52 Places to Go“ der The New York Times aufgenommen.

Mit „Family and Friends in Nature“ greift die DZT die steigende Nachfrage nach Natur- und Aktivurlaub auf. Laut IPK International verzeichnete der Urlaub auf dem Land 2025 bei europäischen Gästen ein Plus von 4%. Im Mittelpunkt stehen Angebote wie Wandern, Radfahren und Wassererlebnisse für Familien. Ein Outdoor-Widget bündelt entsprechende touristische Angebote.

Bereits im Vorfeld der Internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA) im Ruhrgebiet bewirbt die DZT 2026 Reisetipps rund um das Großevent. Erwartet werden 2,6 Millionen Besucher:innen. In Kooperation mit Veranstaltern und Partnern soll insbesondere in den Nahmärkten Niederlande, Belgien und Großbritannien die Aufenthaltsdauer verlängert werden. (red)