Lernidee kündigt viertes Boutique-Schiff für Süd-Laos an

Ab 2028 soll erstmals ein Boutique-Kabinenschiff auf dem südlichen Flussabschnitt in Laos - rund um Pakse und den „4.000 Inseln“ - verkehren. Die Expansion ist Teil einer langfristigen Planung, neue Routen jenseits etablierter Flusskreuzfahrtgebiete zu entwickeln und den Mekong schrittweise in weiteren Abschnitten touristisch zu erschließen.

Derzeit betreibt das Unternehmen mit der eigenen Reederei Mekong River Cruises drei Schiffe – die Mekong Sun, die Mekong Pearl und die Mekong Star – auf dem nördlichen Mekong zwischen Thailand und Laos.

Komfort trifft Ursprünglichkeit

Das neue Boutique-Schiff wird für maximal 20 Gäste konzipiert und laut Aussendung von Lernidee als einziges Kabinenschiff im südlichen Laos unterwegs sein. Geplant sind zehn Außenkabinen mit einer Größe von rund 16–22m², die über private Balkone, bodentiefe Panoramafenster, Regendusche und Klimaanlage verfügen. Geplant sind zudem ein Restaurant mit Innen- und Außenbereich, eine Bar, ein Spa-Bereich mit Blick auf den Mekong, eine Bibliothek sowie ein Sonnendeck mit Liegen. Kulinarisch verbindet das Konzept laotische Spezialitäten mit internationaler Küche. Ergänzend sind Erlebnisse wie Barbecues auf Sandbänken oder traditionelle Baci-Zeremonien vorgesehen.

Sechstägige Route ab/bis Pakse

Geplant sind 6-tägige Flusskreuzfahrten zwischen September und April ab/bis Pakse. Die Route umfasst unter anderem die Tempelanlage Wat Phou, die zum UNESCO-Welterbe zählt, die Bolaven-Hochebene mit ihren Kaffeeplantagen sowie die Insel Don Khong im Gebiet der „4.000 Inseln“. Ebenfalls vorgesehen ist ein Besuch der Khone Phapheng-Wasserfälle, die als breitester Wasserfall der Welt gelten. Weitere Details zum Schiff und zu den Reisen sollen im Laufe des Jahres bekannt gegeben werden. (red)