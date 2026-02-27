MSC Cruises startet Modernisierung der MSC Poesia

MSC Cruises hat bekannt gegeben, dass die MSC Poesia die Palumbo Malta Shipyard erreicht hat. Dort beginnen nun die umfangreichen Umbauarbeiten, mit denen das Gästeangebot an Bord erweitert werden soll. Nach der MSC Magnifica ist die MSC Poesia das zweite Schiff der Musica-Klasse, das in der maltesischen Werft modernisiert wird. Die Arbeiten sollen im April abgeschlossen werden – rechtzeitig vor Beginn der Alaska-Saison der MSC Poesia.

MSC Yacht Club und neue Bordangebote

Kernstück der Modernisierung ist die Einführung des MSC Yacht Club, des „Schiff-im-Schiff“-Konzepts der Reederei. Geplant sind 69 Suiten sowie ein privater Bereich mit 24-Stunden-Butler- und Concierge-Service. Ergänzt wird das Angebot durch zwei neue Spezialitätenrestaurants: das Butcher’s Cut Steakhouse sowie die Kaito Sushi Bar. Darüber hinaus werden das MSC Aurea Spa neu gestaltet und das MSC Gym powered by Technogym® erweitert. Vorgesehen sind außerdem ein Gentleman’s Barber, zusätzliche Trainingsbereiche, ein Aurea-Außenbereich sowie das Top 15 Solarium.

Der Umbau ist Teil eines umfangreichen Modernisierungsprogramms von MSC Cruises: So hat die Reederei Anfang Februar bekannt gegeben auch die MSC Musica und die MSC Orchestra um den MSC Yacht-Club zu erweitern. Damit werden künftig alle vier Schiffe der Musica-Klasse über das Angebot verfügen.

Routen 2026/27

Von Mai bis September 2026 wird die MSC Poesia siebentägige Alaska-Kreuzfahrten ab Seattle anbieten. Auf dem Programm stehen unter anderem Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm, Juneau sowie Victoria in British Columbia. Im Winter 2026/27 wird das Schiff ab Miami in der Karibik eingesetzt. Geplant sind Rundreisen mit Stopps in Jamaika, Kolumbien, Costa Rica, Aruba, Curaçao und Belize. Im Sommer 2027 kehrt die MSC Poesia dann erneut nach Alaska zurück. Die Suiten im MSC Yacht Club an Bord der MSC Poesia sind ab sofort buchbar. (red)