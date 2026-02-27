Dertour Austria: DER Regional-Events im April

Gemeinsam mit ausgewählten internationalen Partnern werden aktuelle Destinationen, außergewöhnliche Hotels und neue Reiseideen kompakt und persönlich präsentiert. Neben Produktinformationen soll auch der persönliche Austausch im Rahmen der Abende im Mittelpunkt stehen.

Mit dabei sind die Mar-Bella Collection mit Luxushotels auf Korfu und in Parga, das Fremdenverkehrsamt Irland, Sunlife Hotels & Resorts auf Mauritius sowie Outrigger Resorts & Hotels mit Häusern in Thailand und auf den Malediven.

Vier Termine im April

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18:30 Uhr und finden an folgenden Terminen statt:

13.04.2026 – Pörtschach, Werzers Hotels am Wörthersee

14.04.2026 – Wels, Hotel Ploberger

15.04.2026 – St. Pölten, Hotel Restaurant Roter Hahn

16.04.2026 – Wiener Neustadt, Hilton Garden Inn

