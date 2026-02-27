tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Dertour Austria: DER Regional-Events im April


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Mit der Eventreihe "DER Regional" lädt Dertour Austria im April 2026 zu Abendveranstaltungen in Pörtschach, Wels, St. Pölten und Wiener Neustadt ein.

Gemeinsam mit ausgewählten internationalen Partnern werden aktuelle Destinationen, außergewöhnliche Hotels und neue Reiseideen kompakt und persönlich präsentiert. Neben Produktinformationen soll auch der persönliche Austausch im Rahmen der Abende im Mittelpunkt stehen.

Mit dabei sind die Mar-Bella Collection mit Luxushotels auf Korfu und in Parga, das Fremdenverkehrsamt Irland, Sunlife Hotels & Resorts auf Mauritius sowie Outrigger Resorts & Hotels mit Häusern in Thailand und auf den Malediven.

Vier Termine im April

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18:30 Uhr und finden an folgenden Terminen statt:

  • 13.04.2026 – Pörtschach, Werzers Hotels am Wörthersee
  • 14.04.2026 – Wels, Hotel Ploberger
  • 15.04.2026 – St. Pölten, Hotel Restaurant Roter Hahn
  • 16.04.2026 – Wiener Neustadt, Hilton Garden Inn

(red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

