DAT verbindet Linz ab Ende März mit Frankfurt

Ab 29. März 2026 verbindet die dänische Fluggesellschaft DAT den Linz Airport wieder mit dem Flughafen Frankfurt. Zum Start des Sommerflugplans wird die Strecke zunächst täglich bedient. Zum Einsatz kommt eine ATR72 mit 72 Sitzplätzen, die direkt in Linz stationiert ist.

Frequenz wird schrittweise erhöht

Aufgrund der Osterferien wird in der ersten Betriebswoche ein täglicher Flug angeboten. Danach wird DAT von April bis Juni 12 wöchentliche Flüge und ab Juli 14 wöchentliche Verbindungen durchführen. Ab September wird die Verbindung auf 17 wöchentliche Flüge aufgestockt – bis zu drei Rotationen täglich.

Link zum Flugplan HIER

Buchung und Umsteigeverbindungen

Die Direktflüge sind ab sofort über die Website der Airline buchbar: www.dat.dk/de

Für Umsteigeverbindungen ist eine entsprechende Vereinbarung zwischen DAT und Lufthansa vorgesehen. Nach Abschluss dieser Vereinbarung sollen Lufthansa Group Umsteigeverbindungen in den Buchungssystemen der Reisebüros sowie auf der Website der Lufthansa voraussichtlich noch im Laufe des März freigeschaltet werden. (red)