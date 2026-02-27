| news | flug » flughafen
DAT verbindet Linz ab Ende März mit Frankfurt
Mit Beginn des Sommerflugplans am 29. März 2026 nimmt DAT die Direktverbindung zwischen Linz und Frankfurt auf. Die Flüge sind bereits buchbar.
Ab 29. März 2026 verbindet die dänische Fluggesellschaft DAT den Linz Airport wieder mit dem Flughafen Frankfurt. Zum Start des Sommerflugplans wird die Strecke zunächst täglich bedient. Zum Einsatz kommt eine ATR72 mit 72 Sitzplätzen, die direkt in Linz stationiert ist.
Frequenz wird schrittweise erhöht
Aufgrund der Osterferien wird in der ersten Betriebswoche ein täglicher Flug angeboten. Danach wird DAT von April bis Juni 12 wöchentliche Flüge und ab Juli 14 wöchentliche Verbindungen durchführen. Ab September wird die Verbindung auf 17 wöchentliche Flüge aufgestockt – bis zu drei Rotationen täglich.
Link zum Flugplan HIER
Buchung und Umsteigeverbindungen
Die Direktflüge sind ab sofort über die Website der Airline buchbar: www.dat.dk/de
Für Umsteigeverbindungen ist eine entsprechende Vereinbarung zwischen DAT und Lufthansa vorgesehen. Nach Abschluss dieser Vereinbarung sollen Lufthansa Group Umsteigeverbindungen in den Buchungssystemen der Reisebüros sowie auf der Website der Lufthansa voraussichtlich noch im Laufe des März freigeschaltet werden. (red)
dat, flug, flughafen linz, linz, frankfurt, flugverbindung
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
27 Februar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Elisabeth Zauner: "Für uns sind Reisebüros wichtiger als der Online-Verkauf"
Der erste Geburtstag der Premium...
-
Lufthansa: Neue Allegris Business Class ab 29. März buchbar
Zum Start des Sommerflugplans am...
-
ANA Group kündigt neuen CEO und drei Pokemon-Jets an
Wie die ANA Group mitteilt,...
-
Flughafen Wien erhält ASQ Award
Der Flughafen Wien überzeugt erneut...
-
Italien: Streiks im Flug- und Bahnverkehr
Reisende in Italien müssen sich...