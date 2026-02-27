Über den Wandel von Luxus, die neue Schiffsklasse und den österreichischen Markt spricht Maik Schlüter, Director Business Development DACH bei Oceania Cruises, im Gespräch mit tip.

Mit August 2027 beginnt für Oceania eine neue Ära: Mit der Oceania Sonata kommt das erste von vier Schiffen einer neuen Klasse zum Einsatz. Damit vollzieht die Reederei unter dem Dach von NCLH den Schritt zum Luxus-Segment. Über diese und andere Entwicklungen erzählt Maik Schlüter, Director Business Development DACH, im Gespräch mit tip.

tip: Mit der Sonata-Klasse schlägt Oceania ein neues Kapitel auf….

Maik Schlüter: Ja, die Oceania Sonata ist das erste von vier Schiffen dieser Klasse, die von der Hardware her klar im Luxusbereich angesiedelt sind. Das ist eine konsequente Weiterentwicklung. Es bietet Platz für 1.390 Passagiere und ist mit 86.000 BRT das bisher geräumigste. Im Vergleich dazu: Die Allura hat bei 67.000 BRT Platz für 1.200 Gäste.

Welche Zielgruppen sprecht ihr mit der Sonata an?

M. S.: Gäste der Altersklasse ab Mitte 50. Anfang des Jahres haben wir für die gesamte Flotte ein Adults only-Konzept eingeführt. Kreuzfahrtpassagiere lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Die einen suchen Urlaub an Bord, ähnlich wie bei einem Aufenthalt in einem Hotel. Die anderen wollen eine klassische Kreuzfahrt mit einem tollen Schiff, vielen Häfen und spannenden Ausflügen. Bei kleinen Schiffen stehen die Routen im Vordergrund. Letztere sprechen wir mit der Oceania Sonata an.

Ein größeres Schiff kann auch größere Kabinen bieten

Die Sonata ist größer und bietet Platz für mehr Passagiere als die bisherigen Schiffe. Ist das nicht ein Widerspruch zur Definition Luxus?

M. S.: Wir verkörpern mit der Sonata nicht den traditionellen Luxusgedanken. Die durchschnittliche Reisedauer unserer Gäste beträgt 19 Tage. Zeit ist Luxus. Gäste mit Erfahrung entwickeln sich sukzessive in Richtung Luxus. Ein größeres Schiff kann auch größere Kabinen bieten. Auf der Sonata wird es neue Horizon-Suiten geben mit 55m². Die Owner-Suite wird 230m² messen. Wir haben die Gästekapazität nur geringfügig (Anm.: 16%) gesteigert, die Tonnage aber um ca. ein Drittel (Anm.: 29%) gegenüber der Allura. Das gibt uns die Möglichkeit, modernen Luxus anzubieten.

Oceania setzt also auf eine andere Art von Luxus?

M. S.: Bei uns ist das Thema Luxus kein schwimmendes Grand Hotel mit gesellschaftlichen Events. Wir sehen einen Wandel beim Verständnis von Luxus. Der Dresscode ist entspannter, die Gäste nehmen sich Zeit für intensive Erlebnisse, die sie mit nach Hause nehmen können. Bei einem Ausflug auf Menorca habe ich einen Tag mit einer Schäfer-Familie verbracht. Am Ende durfte ich ein Schaf scheren. Das sind Erfahrungen, die man nicht für Geld kaufen kann.

Wie wirkt sich das neue Konzept auf die Restaurants aus?

M. S.: Bei Oceania liegt seit der Gründung 2002 der Fokus auf Kulinarik. Auf der Sonata werden wir ein neues Nikkei-Restaurant (Anm.: peruanisch-japanische Fusionsküche) haben. Außerdem wird es das erste schwimmende Restaurant der MCF (Maîtres Cuisiniers de France) geben. Unsere beiden Executive Culinary Directors, Alexis Quaretti und Eric Barale, sind Mitglieder von MCF. Die Restaurants, die von den anderen Schiffen bekannt sind, bleiben, da sie bei unseren Stammgästen, das sind mehr als 60%, beliebt sind.

Die Bordsprache ist Englisch – ein Nachteil bei der Vermarktung in Mitteleuropa?

M. S.: Nein. Viele Gäste entscheiden sich bewusst für Internationalität. Der Austausch an Bord mit Passagieren unterschiedlicher Nationalitäten ist Teil des Reiseerlebnisses. Besonders in den DACH-Märkten sehe ich einen Trend in Richtung Internationalität an Bord.

Ende Jänner wurden die ersten Reisen auf der Sonata zur Buchung freigeschaltet…

M. S.: Der Startschuss fiel am 28. Januar. Das war der stärkste Buchungsstart bei einem Schiffs-Launch, den wir je hatten. Wie immer wurden die größten Kabinen bevorzugt gebucht. Für die ersten Fahrten sind die Owner-Suiten ausgebucht. Auch die Vista-Suiten mit bis zu 175m² und Oceania-Suiten mit 130m² sind sehr gefragt.

Wir sind mit dem österreichischen Markt sehr glücklich

Welche Routen sind geplant?

M. S.: Die Premierenfahrten im August 2027 sind im Mittelmeer. Danach geht es über den Atlantik. Im Winter 2027/28 stehen die USA, die Karibik und Panama-Routen auf dem Programm. Bei Stammgästen sind die ersten Fahrten mit einem Neubau sehr beliebt.

Welche weiteren Entwicklungen sind für die Flotte geplant?

M. S.: Auf die Sonata im August 2027 soll 2029, 2032 und 2035 je ein weiteres Schiff dieser Klasse für Oceania folgen.

Wie entwickelt sich der österreichische Markt?

M. S.: In unserem Bereich, dem Einstieg in das Luxussegment, steigt die Nachfrage. Wir sind mit dem österreichischen Markt sehr glücklich. Heike Birwe, die den Markt betreut, freut sich über die große Nachfrage nach Kundenevents. Da ist der österreichische Markt extrem engagiert. Der Vertrieb gibt den Kunden Inspiration und weckt das Interesse, das ist die Aufgabe des Reisebüros. Damit kann man sich vom Mitbewerb abheben und sich profilieren.

Das Gespräch führte Elo Resch-Pilcik

Nach Redaktionsschluss:

Oceania Cruises hat den Bau eines fünften Schiffes der Sonata-Klasse bekannt gegeben. Die Auslieferung des Neubaus ist für das Jahr 2037 vorgesehen. Nach Angaben der Reederei folge die Beauftragung auf die anhaltende Nachfrage nach der neuen Schiffsgeneration bzw. dem Rekord-Buchungsstart der Oceania Sonata im Jänner. Gebaut wird das Schiff bei Fincantieri. (red)