TUI Ticket Shop: Neue Webinare im März
TUI Ticket Shop lädt Agents Anfang März zu zwei Webinaren gemeinsam mit Airline-Partnern ein.
Am Dienstag, 3. März 2026, von 12:30 bis 13:15 Uhr, veranstaltet der TUI Ticket Shop ein Webinar gemeinsam mit Singapore Airlines und Scoot. Vorgestellt werden aktuelle Produkt-Highlights der beiden Airlines sowie praxisnahe Informationen für die tägliche Beratung. Zudem informiert der TUI Ticket Shop über das neue FlexStorno-Produkt und dessen Einsatzmöglichkeiten im Verkaufsalltag.
Anmeldung HIER
Webinar mit Lufthansa Group
Ein weiteres Webinar findet am Dienstag, 10. März 2026, von 12:30 bis 13:15 Uhr, in Kooperation mit der Lufthansa Group statt. Präsentiert werden die neuen Reisekabinen Allegris und Swiss Senses. Darüber hinaus erhalten TeilnehmerInnen Informationen zu den Buchungsmöglichkeiten der Lufthansa Group PEP-Tarife im Air Cruiser sowie zum FlexStorno-Produkt des TUI Ticket Shops.
Anmeldung HIER
Anmeldungen sind auch für Agenturen ohne TUI Agenturnummer oder Newsnet‑Zugang möglich – einfach per E‑Mail an vertrieb@tuiticketshop.at senden. (Red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
26 Februar 2026
