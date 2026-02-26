TUI Ticket Shop: Neue Webinare im März

Am Dienstag, 3. März 2026, von 12:30 bis 13:15 Uhr, veranstaltet der TUI Ticket Shop ein Webinar gemeinsam mit Singapore Airlines und Scoot. Vorgestellt werden aktuelle Produkt-Highlights der beiden Airlines sowie praxisnahe Informationen für die tägliche Beratung. Zudem informiert der TUI Ticket Shop über das neue FlexStorno-Produkt und dessen Einsatzmöglichkeiten im Verkaufsalltag.

Anmeldung HIER

Webinar mit Lufthansa Group

Ein weiteres Webinar findet am Dienstag, 10. März 2026, von 12:30 bis 13:15 Uhr, in Kooperation mit der Lufthansa Group statt. Präsentiert werden die neuen Reisekabinen Allegris und Swiss Senses. Darüber hinaus erhalten TeilnehmerInnen Informationen zu den Buchungsmöglichkeiten der Lufthansa Group PEP-Tarife im Air Cruiser sowie zum FlexStorno-Produkt des TUI Ticket Shops.

Anmeldung HIER

Anmeldungen sind auch für Agenturen ohne TUI Agenturnummer oder Newsnet‑Zugang möglich – einfach per E‑Mail an vertrieb@tuiticketshop.at senden. (Red)