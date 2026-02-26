tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

TUI Ticket Shop: Neue Webinare im März


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
TUI Ticket Shop lädt Agents Anfang März zu zwei Webinaren gemeinsam mit Airline-Partnern ein.

Am Dienstag, 3. März 2026, von 12:30 bis 13:15 Uhr, veranstaltet der TUI Ticket Shop ein Webinar gemeinsam mit Singapore Airlines und Scoot. Vorgestellt werden aktuelle Produkt-Highlights der beiden Airlines sowie praxisnahe Informationen für die tägliche Beratung. Zudem informiert der TUI Ticket Shop über das neue FlexStorno-Produkt und dessen Einsatzmöglichkeiten im Verkaufsalltag.

Anmeldung HIER

Webinar mit Lufthansa Group

Ein weiteres Webinar findet am Dienstag, 10. März 2026, von 12:30 bis 13:15 Uhr, in Kooperation mit der Lufthansa Group statt. Präsentiert werden die neuen Reisekabinen Allegris und Swiss Senses. Darüber hinaus erhalten TeilnehmerInnen Informationen zu den Buchungsmöglichkeiten der Lufthansa Group PEP-Tarife im Air Cruiser sowie zum FlexStorno-Produkt des TUI Ticket Shops.

Anmeldung HIER 

Anmeldungen sind auch für Agenturen ohne TUI Agenturnummer oder Newsnet‑Zugang möglich – einfach per E‑Mail an vertrieb@tuiticketshop.at senden. (Red)

  tui, tui ticket shop, webinar, einladung, shulung, online-schulung, agents

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
26 Februar 2026

17:02
TUI Ticket Shop: Neue Webinare im März
16:35
Lufthansa: Neue Allegris Business Class ab 29. März buchbar
13:58
Südafrika treibt Wachstum in der DACH-Region voran
12:26
Havila Kystruten: Interview mit Pia Kuusisto, Head of Sales
12:04
ITB Berlin: 60 Jahre, und kein bisschen leise
11:50
ANA Group kündigt neuen CEO und drei Pokemon-Jets an
10:06
TUI Blue Schladming: Neues Pep-Angebot bis November 2026
09:43
Oceania Cruises startet Ambassador-Programm

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.