Lufthansa: Neue Allegris Business Class ab 29. März buchbar

Nach monatelangem Warten auf die Zertifizierung können ab Ende März 25 von insgesamt 28 Business-Class-Sitzen des neuen Ausstattungsprogramms Allegris verkauft werden. Drei Plätze in der zweiten Reihe bleiben vorerst weiterhin blockiert. Ursprünglich war eine Freigabe erst ab 15. April angekündigt worden.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte die neu entwickelte Bestuhlung mit unterschiedlichen Sitzvarianten geprüft. Mit dem Fortschritt bei der Teilzertifizierung erfolgt die Öffnung nun rechtzeitig vor der Osterreisezeit.

Einsatz auf ausgewählten Langstrecken ab Frankfurt

Zum Start des Sommerflugplans wird die Boeing 787-9 mit Allegris unter anderem ab Frankfurt nach Austin, Rio de Janeiro, Bogotá, Kapstadt, Shanghai, Hyderabad und Hong Kong eingesetzt. Ab Juni folgen New York JFK und Los Angeles, im Juli Delhi. Die Ziele Toronto, Montréal, Lagos und Malabo werden ebenfalls mit dem Dreamliner bedient, teilweise mit, teilweise ohne Allegris-Ausstattung.

Seit 9. Oktober 2025 ist die Boeing 787-9 mit Allegris ab Frankfurt im Einsatz. Aktuell sind neun werksneue Flugzeuge in Frankfurt stationiert, 20 weitere sollen bis Ende 2027 zur Flotte stoßen. Insgesamt plant Lufthansa Airlines bis dahin mit 29 Boeing 787-9. (APA / red)