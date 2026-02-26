tip

Lufthansa: Neue Allegris Business Class ab 29. März buchbar


Lufthansa Group: Kostenfreies Chatten an Bord
Zum Start des Sommerflugplans am 29. März gibt Lufthansa die neue Allegris Business Class in der Boeing 787-9 für die Buchung frei. Die Sitze waren bisher aufgrund fehlender Zulassung gesperrt.

Nach monatelangem Warten auf die Zertifizierung können ab Ende März 25 von insgesamt 28 Business-Class-Sitzen des neuen Ausstattungsprogramms Allegris verkauft werden. Drei Plätze in der zweiten Reihe bleiben vorerst weiterhin blockiert. Ursprünglich war eine Freigabe erst ab 15. April angekündigt worden.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte die neu entwickelte Bestuhlung mit unterschiedlichen Sitzvarianten geprüft. Mit dem Fortschritt bei der Teilzertifizierung erfolgt die Öffnung nun rechtzeitig vor der Osterreisezeit.

Einsatz auf ausgewählten Langstrecken ab Frankfurt

Zum Start des Sommerflugplans wird die Boeing 787-9 mit Allegris unter anderem ab Frankfurt nach Austin, Rio de Janeiro, Bogotá, Kapstadt, Shanghai, Hyderabad und Hong Kong eingesetzt. Ab Juni folgen New York JFK und Los Angeles, im Juli Delhi. Die Ziele Toronto, Montréal, Lagos und Malabo werden ebenfalls mit dem Dreamliner bedient, teilweise mit, teilweise ohne Allegris-Ausstattung.

Seit 9. Oktober 2025 ist die Boeing 787-9 mit Allegris ab Frankfurt im Einsatz. Aktuell sind neun werksneue Flugzeuge in Frankfurt stationiert, 20 weitere sollen bis Ende 2027 zur Flotte stoßen. Insgesamt plant Lufthansa Airlines bis dahin mit 29 Boeing 787-9. (APA / red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



