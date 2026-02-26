Südafrika treibt Wachstum in der DACH-Region voran

Südafrika baut seine Position als eines der gefragtesten Fernreiseziele weiter aus und richtet den Blick insbesondere auf die dynamische Entwicklung in der DACH-Region. Unter dem deutschen Kampagnenmotto „Finde, was dich glücklich macht – in Südafrika“ setzt South African Tourism bereits gezielt Impulse für den Vertrieb im europäischen Markt. Im Rahmen der ITB Berlin vom 3. bis 5. März 2026 präsentiert sich die Destination in Halle 20/201 nun gemeinsam mit 47 Ausstellern und unterstreicht damit einmal mehr die Bedeutung des europäischen Marktes.

DACH-Märkte mit zweistelligem Wachstum

Die aktuellen Zahlen belegen die starke Nachfrage aus dem deutschsprachigen Raum: Deutschland verzeichnete 2025 mit 290.795 Ankünften ein Plus von 14% gegenüber 254.992 Gästen im Jahr 2024 und festigt damit seine Rolle als drittgrößter Quellmarkt außerhalb des afrikanischen Kontinents. Auch Österreich (+15,6%) und die Schweiz (+13,2%) zeigen deutliche Zuwächse und positionieren die DACH-Region als verlässlichen Wachstumsmotor für den südafrikanischen Tourismus. Basierend auf diesen Ergebnissen soll die Marktposition in Europa weiter gefestigt werden.

Fokus auf Vertrieb

Der Tourismus bleibt ein zentraler Wirtschaftsfaktor für Südafrika: Jeder zusätzliche internationale Besucher stärkt Investitionen, unterstützt kleine Unternehmen und trägt zur Sicherung von Arbeitsplätzen im gesamten Land bei. Vor diesem Hintergrund nutzt Südafrika die ITB Berlin 2026 als strategischen Hebel, um die starke Nachfrage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nachhaltig in wirtschaftlichen Mehrwert umzuwandeln und seine Position als Premium-Fernreiseziel weiter auszubauen.

Der direkte Austausch mit Fachbesuchern soll dazu beitragen, das wachsende Interesse aus der DACH-Region in konkrete Buchungen und langfristige Kooperationen umzuwandeln. (red)