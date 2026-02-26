| news | flug » karriere
ANA Group kündigt neuen CEO und drei Pokemon-Jets an
Wie die ANA Group mitteilt, übernimmt zum 1. April 2026 Juichi Hirasawa die Unternehmenspitze. Zum 30-jährigen Jubiläum von Pokémon bringt ANA außerdem drei neue Pokémon-Jets in die Luft.
Die ANA Holdings Inc., Muttergesellschaft von All Nippon Airways, hat einen Wechsel an der Unternehmensspitze bekannt gegeben. Juichi Hirasawa wird mit 1. April 2026 Präsident und CEO der ANA Group. Er folgt auf Shinichi Inoue, der künftig die Funktion des Senior Advisor der ANA Holdings Inc. übernimmt.
Hirasawa ist derzeit Representative Director und Senior Executive Vice President der ANA Group. In seiner bisherigen Laufbahn innerhalb des Konzerns war er vor allem in den Bereichen Geschäftsplanung und Unternehmensstrategie tätig. Aktuell verantwortet er insbesondere die Themen Industriepolitik, Regierungsangelegenheiten und wirtschaftliche Sicherheit.
Neue Flugzeuge im Pokémon-Design
Weiters teilt die Airline mit dass sie gemeinsam mit The Pokémon Company das 30-jährige Jubiläum der Marke Pokémon in diesem Jahr mit drei neuen Pokémon-Jets mit speziellen Lackierungen feiern. Die Zusammenarbeit setzt eine Partnerschaft fort, die 1998 mit dem weltweit ersten Pokémon-Jet begann. ANA betreibt aktuell bereits einen „Pikachu Jet NH“ und einen „Eevee Jet NH“ als Teil des Pokémon Air Adventures-Projekts. Die drei neuen Flugzeuge sollen nacheinander im Laufe des Jahres 2026 eingeführt werden.
Zum Launch der Pokémon-Jets hat ANA Special-Videos kreiert. Link dazu HIER
Die drei Jets, die neu in Dienst gestellt werden, sind von den ursprünglichen Pokémon-Spielen Rot, Grün und Blau inspiriert. Der Pokémon Jet Red, eine Boeing 787-8, ist für den Einsatz auf Inlandsstrecken vorgesehen, der Pokémon Jet Green, eine Boeing 787-9, wird für den Linienverkehr auf den internationalen Strecken der ANA eingesetzt, und als Pokémon Jet Blue wird eine Boeing 737-800 ebenfalls im Linienverkehr innerhalb von Japan unterwegs sein. (red)
